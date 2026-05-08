İflas başvurusunda bulunan 108 yıllık asırlık şirket yöneticisi Dietmar Helm, yerel basına yaptığı açıklamada klasik traktör sevdalılarını üzen iflas kararının aniden alınmadığını vurguladı.
Dev şirket iflas kararını açıkladı: 108 Yıllık tarih çöküyor
Almanya’nın köklü sanayi miraslarından biri olan, 1918 kuruluşlu dev şirket Egelseer Traktoren GmbH, mali darboğazı aşamayarak geçici iflas başvurusunda bulundu. İflas kararı alan 108 yıllık asırlık şirkete mahkeme tarafından geçici kayyım atandı.Dilek Taşdemir
Helm, iflas kararıyla ilgili "Uzun değerlendirmeler sonucunda alınmış bilinçli bir karardı ancak faaliyetlerimiz şimdilik normal şekilde devam ediyor. Satış yapıyoruz, tamir ediyoruz ve müşterilerimize hizmet vermeyi sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.
KLASİK TRAKTÖR TUTKUNLARININ "CAN DAMARI"
İflas başvurusunda bulunan dev şirket, özellikle 1992 yılında üretimi duran efsanevi Alman markası Schlüter’in yedek parça ve servis haklarını elinde bulunduran şirket, dünya genelindeki klasik traktör koleksiyoncuları için kritik bir öneme sahip.
Şirketin iflas noktasına gelmesinde, bakım-onarım atölyesi yoğun çalışmasına rağmen yedek parça satışlarında yaşanan sert düşüşün etkili olduğu belirtiliyor.
TEMMUZ AYINA KADAR SÜRE VAR
İflas başvurusunun ardından 108 yıllık şirket çalışanları ve müşterileri için belirsizlik sürerken, mevcut durumla ilgili şu önlemler alındı:
Maaş güvencesi: Çalışanların maaşları geçici olarak federal iflas fonu kapsamına alındı.
Süreç yönetimi: Şirket yönetimi ve iflas başvurusunun ardından atanan kayyım, Temmuz ayına kadar kalıcı bir çözüm veya yeni bir yatırımcı bulmak için görüşmelerini sürdürecek.
İflas başvurusunda bulunan 108 yıllık asırlık devin, modern tarım teknolojileri ve değişen piyasa koşulları karşısında ayakta kalıp kalamayacağı yaz aylarında netleşecek.
