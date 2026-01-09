Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 2026 yılının ilk bülteninde Üçay Mühendislik Enerji ve İklimlendirme Teknolojileri'nin halka arz başvurusunun onaylandığını duyurdu.

HALKA ARZ DETAYLARI

Üçay Mühendislik'in halka arzında, şirketin ortağı konumunda bulunan Ayhan Karacabey'e ait 5 milyon TL ve Mustafa Bozkurt'a ait 5 milyon TL nominal değerli (B) grubu paylar halka arza çıkacak.

Hisselere fazla talep gelmesi durumunda ek pay satışının yapılmayacağı halka arzda, 1 TL nominal değerli paylar 18 TL sabit fiyat üzerinden satışa çıkacak.

175 milyon TL mevcut sermayeye sahip Üçay Mühendislik Enerji ve İklimlendirme Teknolojileri, halka arz süreciyle birlikte sermayesini 225 milyon TL'ye getirecek.

35 ŞUBESİ VAR

2000 yılında İstanbul’da kurulan Üçay Mühendislik, mühendisliği kurum kültürünün merkezine alan yaklaşımıyla; kuruldu. Şu anda 22 ilde, 35 şubeyi aşan 1000’in üzerinde çalışanı var