Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile yürütülen koordineli teknik takip çalışmaları, Samsun merkezli büyük bir yasa dışı bahis ve suç gelirlerini aklama mekanizmasını deşifre etti. Emniyet birimlerine ulaştırılan kritik nitelikteki Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunu titizlikle inceleyen Samsun Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatları doğrultusunda illegal finans hareketiyle doğrudan bağlantılı olduğu belirlenen 13 şüpheli şahsı mercek altına aldı.

Yapılan araştırmalarda şüphelilere ait banka hesaplarında yaklaşık 360 milyon TL işlem hacmi bulunduğu tespit edildi. Elde edilen bilgi ve ifadeler doğrultusunda para trafiğinin yasa dışı bahis faaliyetlerinden kaynaklandığı değerlendirildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.