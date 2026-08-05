Dev restoran zincirinin başı belada: ABD'de marul 2 bin kişiyi hasta etti

ABD genelinde haftalardır etkisini sürdüren ve Taco Bell şubelerinde sunulan doğranmış buzdağı marullarından kaynaklandığı belirtilen Cyclospora salgını ilk can kayıplarına yol açtı. Michigan Sağlık ve İnsan Hizmetleri Departmanı tarafından yapılan açıklamada, salgınla bağlantılı 2 hastanın vefat ettiği bildirildi.