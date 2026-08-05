ABD genelinde haftalardır etkisini sürdüren ve Taco Bell şubelerinde sunulan doğranmış buzdağı marullarından kaynaklandığı belirtilen Cyclospora salgını ilk can kayıplarına yol açtı. Michigan Sağlık ve İnsan Hizmetleri Departmanı tarafından yapılan açıklamada, salgınla bağlantılı 2 hastanın vefat ettiği bildirildi.
Dev restoran zincirinin başı belada: ABD'de marul 2 bin kişiyi hasta etti
Taco Bell restoranlarındaki doğranmış marullarla ilişkilendirilen Cyclospora salgınında Michigan eyaletinde 2 kişi yaşamını yitirdi. Toplam 9 eyalete yayılan salgında vaka sayısı 1.947'ye ulaşırken, hastaneye kaldırılanların sayısı ise 98'e yükseldi.Kaynak: Haber Merkezi
Yetkililer, hayatını kaybeden kişilerin kronik rahatsızlıklarının bulunduğunu, ancak Cyclospora enfeksiyonu ile buna bağlı ortaya çıkan aşırı sıvı kaybının ölümcül sonuç doğurduğunu aktardı. Yaşanan bu vakalar, ülkede 2026 yılı Cyclospora salgınına bağlı ilk ölümler olarak rapora girdi.
ABD Gıda ve İlaç Dairesinin (FDA) paylaştığı son veriler doğrultusunda, restoran zinciriyle bağlantılı salgında kesinleşen olgu sayısı 1.947'ye ulaştı. Tedavi altına alınarak hastaneye yatırılan kişi sayısı ise 98 olarak kaydedildi.
İlk etapta 5 eyalette yürütülen araştırmalar; incelemelerin derinleştirilmesiyle Illinois, Indiana, Kansas, Kentucky, Michigan, Ohio, Oklahoma, Pennsylvania ve Batı Virginia dahil olmak üzere 9 eyalete yayıldı.
FDA ve CDC ortaklığında yürütülen tahkikatta, salgının kaynağı olarak Taylor Farms de Mexico firmasınca tedarik edilen ve Taco Bell şubelerinde kullanılan doğranmış marullar işaret edildi. Söz konusu işletme, araştırmaların ardından Orta Meksika menşeli marul ürünlerini gönüllü biçimde piyasadan çekme kararı aldı.
FDA ise tüketicileri geri çağrılan ürünleri hiçbir şekilde kullanmamaları konusunda uyardı. Kurum, laboratuvardaki bir örneğin sonradan "yanlış pozitif" çıktığı tespit edilse bile epidemiyolojik verilerin ve tedarik zinciri izlerinin aynı üreticiyi doğrulamaya devam ettiğinin altını çizdi.
Salgının sadece belirtilen restoran zinciriyle sınırlı kalmayabileceğine dikkat çeken yetkililer, aynı tedarikçinin ürünlerinin farklı dağıtım ağlarıyla piyasaya sürüldüğünü belirledi. Bu kapsamda soruşturmanın diğer perakende ve restoran noktalarını içerecek şekilde sürdürüldüğü ifade edildi.
Cyclospora cayetanensis, insan sindirim sistemini hedef alan mikroskobik bir parazit türü olarak biliniyor. Bulaş genellikle insan dışkısıyla temas etmiş su veya gıda maddelerinin tüketilmesi sonucu gerçekleşiyor. Isıl işlem görmeden yenen marul, yeşillikler, taze meyve ve otlar salgın riskinde başı çekiyor.
Enfeksiyon; şiddetli ve uzun süreli sulu ishal, karın bölgesinde kramplar, bulantı, iştah kaybı, kilo kaybı ve çabuk yorulma gibi semptomlarla kendini gösteriyor. Özellikle ileri yaştaki bireylerde ve bağışıklığı düşük kişilerde kritik boyutta sıvı kaybına sebebiyet verebiliyor.
(Gıda Bülteni)