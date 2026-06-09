Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Dev projeye dev finansman: Türkiye'ye 750 milyon dolarlık kredi onayı

Dev projeye dev finansman: Türkiye'ye 750 milyon dolarlık kredi onayı

Türkiye'nin lojistik ve ulaşım altyapısında çağ atlatacak dev proje İstanbul Kuzey Demiryolu Geçişi Projesi için tarihi bir adım geldi.Asya Kalkınma Bankası'ndan, iki kıtayı birbirine bağlayacak 127 kilometrelik dev hattın inşası için Türkiye'ye 750 milyon dolarlık kredi onayı

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Dev projeye dev finansman: Türkiye'ye 750 milyon dolarlık kredi onayı - Resim: 1

Asya Kalkınma Bankası tarafından yapılan resmi açıklamada, sağlanan finansman desteğinin Türkiye'nin Asya ile Avrupa arasındaki stratejik lojistik merkezi konumunu perçinleyeceği vurgulandı.

Yeni nesil demiryolu altyapısı sayesinde taşımacılıkta şu avantajlar elde edilecek:

-Çok daha rekabetçi, güvenilir ve düşük maliyetli bir taşımacılık ağı kurulacak,
-Yolcu ve yük taşımacılığındaki lojistik yoğunluk en aza indirilecek,
-İstanbul metropol alanının çevresinden dolaşacak hat sayesinde şehir içi trafik rahatlatılacak.

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Dev projeye dev finansman: Türkiye'ye 750 milyon dolarlık kredi onayı - Resim: 2

"HEM EKONOMİYİ BÜYÜTECEK HEM DE AFETLERE KARŞI KORUYACAK"

Dünya Bankası ile yürütülen Tam Karşılıklı Güven Çerçevesi kapsamında ortak finanse edilen projeye dair bankadan yapılan açıklamada, yatırımın Türkiye'nin geleceğine olan güveni yansıttığı belirtildi. Projenin yaratacağı ekonomik etkiler şu şekilde sıralandı:

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Dev projeye dev finansman: Türkiye'ye 750 milyon dolarlık kredi onayı - Resim: 3

"İstanbul Kuzey Demiryolu Geçişi Projesi, ekonomik büyümeyi güçlü bir şekilde destekleyecek, özel sektör yatırımlarını teşvik edecek ve binlerce kişiye yeni istihdam kapısı açacak. Tüm bunların yanı sıra bu stratejik hat, Türkiye'nin küresel lojistik koridorlarının doğal afetlere karşı dayanıklılığını da en üst seviyeye çıkaracak."

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Dev projeye dev finansman: Türkiye'ye 750 milyon dolarlık kredi onayı - Resim: 4

DEV KONSORSİYUM TOPLANIYOR: TOPLAM MALİYET 8,27 MİLYAR DOLAR

Onaylanan 750 milyon dolarlık bu paket, proje kapsamında sağlanacak iki büyük kredinin ilk ayağını oluşturuyor. Aynı tutardaki ikinci kredi için takvimin 2028 yılında işletilmesi bekleniyor.

Küresel finans devlerinin adeta sıraya girdiği mega projenin toplam maliyeti 8,27 milyar dolar olarak öngörülürken, finansman sağlayacak diğer dev kuruluşlar şunlar:

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Dev projeye dev finansman: Türkiye'ye 750 milyon dolarlık kredi onayı - Resim: 5

-Ortak Finansman Sağlaması Beklenen Kuruluşlar
-Asya Kalkınma Bankası (AKB) & Dünya Bankası
-Asya Altyapı Yatırım Bankası (AAYB)
-Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD)
-İslam Kalkınma Bankası
-Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Uluslararası Kalkınma Fonu

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Dev projeye dev finansman: Türkiye'ye 750 milyon dolarlık kredi onayı - Resim: 6

TÜRKİYE'NİN İKİ DEV HALİMANI DEMİRYOLU İLE BİRLEŞİYOR

Asya Kalkınma Bankası Orta ve Batı Asya Genel Direktörü Leah Gutierrez, projenin küresel ticaret yolları için "amiral gemisi" niteliğinde olduğunu ifade etti. Gutierrez, projenin vizyonunu şu sözlerle özetledi:

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Dev projeye dev finansman: Türkiye'ye 750 milyon dolarlık kredi onayı - Resim: 7

"Bu demiryolu projesi, çok daha hızlı, yüksek kapasiteli ve güvenilir yük taşımacılığı sağlayarak Türkiye'nin Asya ve Avrupa arasında kilit bir bağlantı noktası olarak stratejik rolünü güçlendirecektir. En heyecan verici kısmı ise projenin, ülkenin iki ana havaalanını birbirine ve ulusal demiryolu ağına doğrudan bağlayacak olmasıdır."

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Dev projeye dev finansman: Türkiye'ye 750 milyon dolarlık kredi onayı - Resim: 8

Dev proje, Türkiye'nin vizyon yol haritası olan On İkinci Kalkınma Planı ile demiryolu taşımacılığının payını artırmayı hedefleyen Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı hedefleriyle tam uyumlu olarak hayata geçiriliyor.

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Kaynak: AA
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