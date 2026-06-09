Dev projeye dev finansman: Türkiye'ye 750 milyon dolarlık kredi onayı

Asya Kalkınma Bankası tarafından yapılan resmi açıklamada, sağlanan finansman desteğinin Türkiye'nin Asya ile Avrupa arasındaki stratejik lojistik merkezi konumunu perçinleyeceği vurgulandı.
Yeni nesil demiryolu altyapısı sayesinde taşımacılıkta şu avantajlar elde edilecek:
-Çok daha rekabetçi, güvenilir ve düşük maliyetli bir taşımacılık ağı kurulacak,
-Yolcu ve yük taşımacılığındaki lojistik yoğunluk en aza indirilecek,
-İstanbul metropol alanının çevresinden dolaşacak hat sayesinde şehir içi trafik rahatlatılacak.