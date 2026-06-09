Dev projeye dev finansman: Türkiye'ye 750 milyon dolarlık kredi onayı

"Bu demiryolu projesi, çok daha hızlı, yüksek kapasiteli ve güvenilir yük taşımacılığı sağlayarak Türkiye'nin Asya ve Avrupa arasında kilit bir bağlantı noktası olarak stratejik rolünü güçlendirecektir. En heyecan verici kısmı ise projenin, ülkenin iki ana havaalanını birbirine ve ulusal demiryolu ağına doğrudan bağlayacak olmasıdır."