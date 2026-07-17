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Türkiye’nin vizyon projeleri arasında yer alan ve küresel lojistik dengelerini değiştirmesi beklenen İstanbul Kuzey Demiryolu Geçişi Projesi için geri sayım hız kazandı. Kısa adı INRAIL olan bu dev demiryolu projesi kapsamında, Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden geçecek çift hatlı yeni demiryolu hattının ihale sürecinde kritik döneme girildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, ulusal ve uluslararası inşaat devlerinin ihaleye katılım göstermesi bekleniyor. İhale maratonunda gözler nihai kararların şekilleneceği ağustos ayına çevrilmiş durumda.

Dev bütçeli bu ihaleye özellikle Çinli şirketlerin yoğun ilgi gösterdiği ve Türk inşaat sektörünün öncü firmalarıyla iş birliği olanaklarını değerlendirdiği belirtiliyor. Türkiye’den Kalyon, Çelikler, Metgün, Özaltın, Türkerler, İçtaş, Cengiz ve Makyol gibi dev markaların adları projede ön plana çıkıyor.

İhale sürecinde hem tekil tekliflerin hem de küresel ölçekli dev yerli ve yabancı konsorsiyumların sahne alacağı ifade ediliyor.

İstanbul Kuzey Demiryolu Geçişi Projesi kapsamında, mevcut demiryolu altyapısından tamamen bağımsız olarak inşa edilecek yaklaşık 126 kilometre uzunluğunda modern bir çift hatlı demiryolu koridoru oluşturulacak. Yeni hat bütünüyle elektrifikasyon sistemleriyle donatılacak ve en son teknolojiye sahip sinyalizasyon altyapısına kavuşturulacak.

Projenin güzergahı Kocaeli sınırındaki Çayırova İstasyonu’ndan başlayacak. Hat, Gebze ve Sabiha Gökçen Havalimanı bölgesinden geçerek Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne ulaşacak. Köprü üzerindeki özel demiryolu geçiş alanını kullanan hat, İstanbul Boğazı’nı aşarak İstanbul Havalimanı üzerinden Çatalca İstasyonu’na kadar uzanacak ve burada son bulacak.

Hat genişliği ve projenin büyüklüğü dikkate alınarak, süreç dört ayrı etap yani lot halinde yürütülecek. Elektrifikasyon Dahil Altyapı-Üstyapı İşlerinin Tasarımı ve İnşaatı başlığı altında Resmi Gazete’de 21 Nisan tarihinde ön ilanı yayımlanan dev projenin lot dağılımı şu şekilde planlandı:

-Çayırova ile Sabiha Gökçen Havalimanı ve Kurtdoğmuş koridoru arasındaki inşaat ve elektrifikasyon işlerini kapsamaktadır.

-Kurtdoğmuş ile Alibahadır arasındaki koridorun inşaat ve elektrifikasyon çalışmalarından oluşmaktadır.

-Alibahadır hattından başlayıp Yavuz Sultan Selim Köprüsü geçişini de içine alarak Mithatpaşa koridoruna kadar uzanan hayati kesimi içermektedir.

-Mithatpaşa, İstanbul Havalimanı ve Çatalca arasındaki koridorun tüm altyapı, üstyapı ve elektrifikasyon işlerini kapsamaktadır.

İstanbul’un iki dev uluslararası hava ulaşım merkezi olan Sabiha Gökçen Havalimanı ve İstanbul Havalimanı’nın birbiriyle ve ulusal demiryolu ağıyla entegre edilmesi oluşturmaktadır. Bu entegrasyon sayesinde yolcu ve yük taşımacılığında eşsiz bir esneklik ve hız yakalanacak.



Yavuz Sultan Selim Köprüsü inşa edilirken köprünün tam ortasında demiryolu geçişi için özel bir alan ayrılmıştı. Projenin tamamlanmasıyla birlikte bu alana raylar döşenmiş olacak ve köprü, Asya ile Avrupa kıtalarını demiryolu vasıtasıyla bir kez daha birbirine bağlayacak.

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI BU YIL İÇİNDE TEMEL ATMAYI HEDEFLİYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, ihale sürecini en kısa zaman diliminde tamamlayarak bu yıl sona ermeden projede ilk kazmayı vurmayı ve inşaat çalışmalarını başlatmayı planlamaktadır. Projenin hayata geçmesiyle birlikte İstanbul metropol alanındaki transit yük trafiği şehir merkezinden tamamen kuzeye kaydırılacak, bu sayede hem şehir içi ulaşımda rahatlama sağlanacak hem de emisyon oranlarında belirgin bir düşüş elde edilecektir.