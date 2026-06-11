Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkilileri, elektrikli otomobil üreticisi BYD firmasının Türkiye'de gerçekleştirmeyi planladığı fabrika yatırımı sürecine ilişkin önemli bilgilendirmelerde bulundu.
Dev otomotiv yatırımında Bakanlık’tan açıklama: Manisa'daki BYD fabrikasında süreç neden durdu
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, BYD firmasının Türkiye'deki üretim tesisi yatırımıyla ilgili anlaşma koşullarının, firmanın yükümlülüklerinin ve devlete sunduğu teminatların aynen geçerli olduğunu; kamunun çıkarlarını gözeten tüm süreçlerin resmi usullere uygun yürütüldüğünü bildirdi.Kaynak: AA
Yapılan açıklamada, şirket ile imzalanan yatırım anlaşmasının, bu anlaşmada yer alan şartların, firmanın üstlendiği yükümlülüklerin ve devlete sunulan teminatların yasal olarak geçerliliğini koruduğu aktarıldı.
Çinli otomotiv devi BYD, Türkiye'de yıllık 150 bin araç üretim kapasitesine sahip bir tesis kuracağını ilan etmişti. Bu doğrultuda, firmanın ödediği bedel karşılığında Manisa'da belirlenen yatırım arazisi için tahsis işlemleri gerçekleştirilmiş ve resmi süreç başlatılmıştı.
Ancak projenin ilerleme hızının öngörülen takvimin gerisinde kalması nedeniyle, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı harekete geçmiş ve 2026 yılının başında firmanın yararlandığı teşvik sürecini geçici olarak askıya almıştı.
AA muhabirinin bakanlık kaynaklarından edindiği bilgilere göre, yatırımın duraksama dönemine girmesine rağmen resmi usuller eksiksiz bir şekilde uygulanmaya devam ediyor.
İlgili mevzuat uyarınca, taahhüt edilen yatırımların tamamlanamaması durumunda firmalar, yararlandıkları teşvikleri yasal düzenlemeler, sundukları taahhütler ve teminatlar çerçevesinde devlete geri ödemekle yükümlü bulunuyor.
Bakanlık yetkilileri, yerli veya yabancı ayrımı gözetilmeksizin tüm yatırımcılar için kuralların eşit şekilde uygulandığını vurgulayarak, her aşamada kamu menfaatinin en güçlü şekilde teminat altına alındığının altını çizdi.