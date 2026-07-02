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Kaynak: Haber Merkezi

Çinli otomobil üreticisi BYD'nin Türkiye'de fabrika kurma planını askıya alma kararının yankıları devam ederken, Avrupa Birliği'ndeki otomobil üreticilerinden kritik bir hamle geldi.

YENİ YASALAR ENGEL OLDU

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), dün gerçekleştirdiği açıklama ile Avrupa Birliği’nin (AB) Sanayi Hızlandırma Yasası’na (Made in EU) ilişkin pozisyonunu duyurdu.

Açıklamada, yasanın AB’de üretimi koruma ve temiz teknolojilerde diğer bölgelere bağımlılığı azaltma hedefinin desteklendiği ifade edildi. Buna karşın, taslağın mevcut haliyle yerleşik değer zincirlerini bozabileceği ve halihazırda yapılmış yatırımları zayıflatabileceği uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, Avrupa otomotiv sektörünün sıfır emisyonlu mobiliteye geçiş sürecinde yoğun küresel rekabet, artan üretim maliyetleri ve Avrupa’da zayıflayan tüketici talebiyle karşı karşıya olduğu ifade edildi.

'UYGULAMA PLANI PRAGMATİK OLMALI'

ACEA, “AB27 tercihi” yaklaşımının meşru olduğunu fakat bunun kademeli uygulanması ve haklı, hedefli muafiyetlerle desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

Sanayi Hızlandırma Yasası’nın etkili bir sanayi politikası aracı olabilmesi için mevcut yatırımları ve istihdamı koruyan, Avrupa sanayisini güçlendiren pragmatik bir uygulama planına ihtiyaç olduğu vurgulandı.

TÜRKİYE VE FAS VURGUSU

Açıklamada, ACEA üyelerinin AB’nin yakın ve entegre komşuluk bölgesinde bulunan Türkiye ve Fas’taki mevcut operasyonlarının da dikkate alınması gerektiği ifade edildi.

Bu kapsamda, söz konusu yatırımların düzenleme yürürlüğe girmeden önce geçerli koşullar altında iyi niyetle yapıldığına dikkat çekilerek, mevcut kapasitelere yönelik hedefli bir “kazanılmış hak” uygulaması önerildi. Buna göre korumanın yalnızca belirli bir kesim tarihinden önce kurulmuş kapasite için geçerli olması ve işletmenin yeni bir sahip tarafından devralınması halinde sona ermesi gerektiği belirtildi.

BYD'NİN KARARININ GEREKÇESİ Mİ?

Avrupa'da Türkiye'nin Made in EU kapsamı dışında kalması ve sadece mevcut yatırımlara muafiyet verilmesi önerisinin öne çıkması, BYD gibi şirketlerin Türkiye'de yapacağı yatırımlar açısından caydırıcı olmuş olabilir.

Avrupalı üreticilerin önerisinin hayata geçmesi durumunda, BYD gibi şirketlerin Türkiye'de kuracakları fabrika üzerinden Avrupa'ya ihracat yapması zorlaşacak.

BYD'nin Avrupa Birliği ülkeleri içindeki yatırımlara öncelik vermesi de, Türkiye'nin Made in Eu kapsamı dışında kalması riskiyle uyumlu görünüyor.