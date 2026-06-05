Dev otel grubu satılıyor: Bebek Oteli de içinde barındırıyor

24 MİLYAR DOLARLIK DEV PORTFÖY YÖNETİYOR

The Stay otelleriyle ilgili asıl dikkat çeken gelişme ise Bahreynli GFH Bank ile yürütülen görüşmeler. Küresel ölçekte yaklaşık 24 milyar dolarlık varlık ve fonu yöneten GFH, Körfez İşbirliği Konseyi (GCC) ülkeleri başta olmak üzere ABD ve Avrupa’yı kapsayan geniş bir yatırım portföyüne sahip. Bankanın yatırımları sanayi, lojistik, sağlık, eğitim, teknoloji, altyapı ve gayrimenkul sektörlerinde yoğunlaşıyor.