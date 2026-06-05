Turizm sektöründe uzun süredir konuşulan satış kulislerinde yeni bir iddia gündeme oturdu. Bebek Oteli’ni de bünyesinde bulunduran ve kayyum yönetimi altında faaliyet gösteren The Stay otel grubuna, Bahreyn merkezli GFH Bank’ın talip olduğu iddia edildi.
Dev otel grubu satılıyor: Bebek Oteli de içinde barındırıyor
Bebek Oteli de bünyesinde bulunduran ve kayyum yönetimi altında faaliyet gösteren The Stay otel grubuna, Bahreyn merkezli GFH Bank’ın talip olduğu iddia edildi.Derleyen: Baran Yalçın
Sektördeki iddialara göre, grubun hisse satışı için GFH Bank ile görüşmeler devam ediyor. Patronlar Dünyası’ndan Necla Dalan’ın haberine göre, Bebek Oteli ile Bodrum Cennet Koy’daki Bobo by the Stay’in Alagöz Holding tarafından satın alındığı yönündeki söylentiler ise doğru değil.
Konuya ilişkin iddiaları tek tek teyit eden gazetemizin ulaştığı bilgilere göre, Alagöz Holding’in Bebek Oteli ve Bobo by the Stay’i satın aldığı iddiası gerçeği yansıtmıyor. AKP’nin 28. Dönem Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz’ün sahibi olduğu holdingin, yalnızca Bodrum’daki otelin önünde yer alan 12 dönümlük araziyi satın alması nedeniyle bu söylentiler ortaya çıkmış.
24 MİLYAR DOLARLIK DEV PORTFÖY YÖNETİYOR
The Stay otelleriyle ilgili asıl dikkat çeken gelişme ise Bahreynli GFH Bank ile yürütülen görüşmeler. Küresel ölçekte yaklaşık 24 milyar dolarlık varlık ve fonu yöneten GFH, Körfez İşbirliği Konseyi (GCC) ülkeleri başta olmak üzere ABD ve Avrupa’yı kapsayan geniş bir yatırım portföyüne sahip. Bankanın yatırımları sanayi, lojistik, sağlık, eğitim, teknoloji, altyapı ve gayrimenkul sektörlerinde yoğunlaşıyor.
GFH Bank, Bahreyn Borsası, Kuveyt Borsası, Dubai Finans Piyasası (DFM) ve Abu Dabi Menkul Kıymetler Borsası (ADX) olmak üzere Körfez’in dört önemli borsasında işlem görüyor.
Bankanın başkanlığını Abdulmohsen Al Rashed üstleniyor. The Stay grubunun geleceğiyle ilgili bu gelişme, Türkiye’nin turizm sektöründeki yabancı yatırımcı ilgisini bir kez daha öne çıkarıyor.
Görüşmelerin detayları ve olası satışın sonuçları ise önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.