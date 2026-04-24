AYDIN'DA DEV OPERASYON: SENTETİK ECZA FABRİKASI ÇÖKERTİLDİ

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ve İstihbarat Şube ekipleri, Tepecik Mahallesi'nde uyuşturucu üretimi yapıldığı tespit edilen bir depoya baskın düzenledi. Koordineli yürütülen çalışmalar sonucunda, adeta bir fabrikaya dönüştürülen depoda uyuşturucu imalatı yapan 3 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

MİLYONLARCA ZEHİR PİYASAYA SÜRÜLMEDEN ENGELLENDİ

Depoda yapılan detaylı aramalarda ele geçirilen malzemelerin boyutu kan dondurdu. Operasyonda; piyasaya sürülmeye hazır 92 bin adet sentetik ecza hapın yanı sıra, yaklaşık 1 milyon 400 bin adet hap üretimine yetecek 271 kilo 860 gram hammadde ele geçirildi.

TAM TEŞEKKÜLLÜ ÜRETİM HATTI ELE GEÇİRİLDİ

Zehir tacirlerinin depoyu profesyonel bir imalathaneye çevirdiği görüldü. Aramalarda uyuşturucu maddelerin yanı sıra; 875 bin adet boş kapsül, 1 adet kapsül dolum makinesi ve üretimde kullanılan çeşitli düzeneklere el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler A.G., R.G. ve T.C., emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan hakim karşısına çıkarılan 3 zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.