Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ve KOM Daire Başkanlıkları, MASAK ve Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’nın titiz çalışmasıyla 24 Nisan’da düğmeye basıldı. Gaziantep odaklı yürütülen soruşturma kapsamında, belirlenen 92 farklı adrese düzenlenen operasyonlarda örgüt üyeleri tek tek yakalandı.

ADLİ SÜREÇ: 70 TUTUKLAMA, 11 ADLİ KONTROL

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 81 zanlı, savcılık sorgularının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarıldı. Mahkeme heyeti, suçun niteliği ve delil durumunu göz önünde bulundurarak şu kararı verdi:

70 şüpheli "Yasa dışı bahis" ve "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından tutuklandı. 11 şüpheli Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DEVLETİN SİBER TAKİBİ SONUÇ VERDİ

İçişleri Bakanlığı tarafından daha önce yapılan açıklamada, operasyonun teknik takip ve mali incelemelerle desteklendiği bildirilmişti. MASAK’ın da dahil olduğu incelemelerde, yasa dışı bahis üzerinden elde edilen yüksek miktardaki paranın trafiği deşifre edildi.

Yetkililer, siber suçlar ve yasa dışı bahis şebekelerine yönelik operasyonların kararlılıkla süreceğini vurguladı.