Kaynak: AA / İHA

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte gıda ve taklit ürünlere yönelik yürüttüğü operasyonlarda dikkat çeken bir başarıya imza attı. Yılın ilk 7 ayında gerçekleştirilen toplam 149 operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 55 milyon 714 bin 300 TL olan sahte gıda ve taklit ürün ele geçirilirken, çok sayıda kişi ve işletme hakkında işlem başlatıldı.

BİNLERCE LİTRE SAHTE ZEYTİNYAĞI VE TONLARCA TAĞŞİŞ ÜRÜN BULUNDU

İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerinin 1 Ocak-25 Temmuz tarihleri arasında düzenlediği 34 sahte gıda operasyonunda piyasa değeri yaklaşık 27 milyon 537 bin 300 TL olan çok sayıda ürün ele geçirildi.

Operasyonlarda 19 bin 355 litre etiketsiz zeytinyağı, 11 bin 952 litre tağşiş sıvı yağ, 3 bin 580 kilogram etiketsiz nar ekşisi, 2 bin 609 kilogram sahte bal, 1.293 kilogram etiketsiz kuru incir, 977 kilogram etiketsiz zeytin, 500 kilogram etiketsiz sucuk, 525 kilogram tağşiş salça, 278 kilogram etiketsiz pekmez

90 kilogram salamura asma yaprağı olmak üzere toplam 40 bin 153 kilogram sahte ve tağşiş gıda ile doluma hazır 30 bin 470 teneke ele geçirildi.

13 İŞLETMEYE MİLYONLARCA LİRALIK CEZA

Sahte gıda operasyonları kapsamında 13 işletme ve 34 kişi hakkında işlem yapılırken, toplam 6 milyon 749 bin 804 TL idari para cezası uygulandı.

Yetkililer, halk sağlığını tehdit eden sahte ve tağşiş ürünlerle mücadele kapsamında denetimlerin aralıksız süreceğini belirtti.

TAKLİT ÜRÜN OPERASYONLARINDA 28 MİLYON LİRALIK VURGUN ENGELLENDİ

Emniyet ekipleri, fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunmasına yönelik çalışmalar kapsamında da 115 operasyon gerçekleştirdi.

Bu operasyonlarda piyasa değeri yaklaşık 28 milyon 177 bin TL olan; 4 bin 445 adet taklit giyim ürünü, 188 oto yedek parçası, 7 sarrafiye ürünü olmak üzere toplam 4 bin 761 taklit ürün ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında 119 kişi hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

149 OPERASYONDA 153 KİŞİ HAKKINDA İŞLEM

Aydın'da yılın ilk yedi ayında sahte gıda ve taklit ürünlere yönelik gerçekleştirilen 149 operasyonda, toplam piyasa değeri 55,7 milyon TL'yi aşan ürün ele geçirilirken, 13 işletme ile 153 kişi hakkında idari ve adli işlem yapıldı. Emniyet yetkilileri, vatandaşların sağlığını ve tüketici haklarını korumaya yönelik denetim ve operasyonların kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.