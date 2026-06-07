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Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla ve uyuşturucu ticaretiyle mücadele kapsamında Mayıs ayı boyunca vites yükseltti. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde il genelinde yürütülen titiz çalışmalar neticesinde, suç organizasyonlarına ağır bir darbe indirildi.

170 AYRI OLAYA MÜDAHALE EDİLDİ: 7 TUTUKLAMA

Bir ay boyunca aralıksız süren takipli operasyonlarda jandarma ekipleri, toplam 170 ayrı suça suçüstü müdahale etti. Bu olaylar kapsamında gözaltına alınan 195 şüpheli, yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden 7’si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, kalan 188 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

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Jandarma timleri tarafından şüphelilerin adreslerinde, araçlarında ve depolarında yapılan aramalarda adeta bir kaçakçılık üssü deşifre edildi. Yapılan aramalarda ele geçirilen malzemelerin listesi ise şu şekilde açıklandı:

KAÇAKÇILIK VE TEKEL MALZEMELERİ:

2 ton 155 kilo gümrük kaçağı tütün, 707 kilo nargile tütünü ve 159 kilo nargile kömürü, 58 bin 900 adet makaron ile 1.374 paket kaçak sigara, 42 adet akıllı cep telefonu, 57 adet akıllı saat ve 87 adet kablosuz kulaklık, 3 bin 523 adet kol saati, 2 bin 870 adet çeşitli elektronik malzeme ve 98 adet küçük ev aleti, 11 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait şarjörler, 8 adet ruhsatsız av tüfeği ve 469 adet mühimmat, 3 adet tarihi eser niteliğinde kitap, 171 gram esrar, 56 gram metamfetamin ve 45 gram bonzai, 69 adet sentetik hap, 20 adet uyuşturucu kullanma aparatı ile 1 adet hassas terazi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, halkın huzur ve güvenliği ile devletin vergi kayıplarını önlemek amacıyla kaçakçılık ve uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonların kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.