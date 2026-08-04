Dev markette alkol satışı iddiası gündem oldu: Bayiden dikkat çeken paylaşım

BAYİDEN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Doğukan Bülbül, sosyal medya hesabı X (Twiter)'den yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"4 ay önce Carrefour bayiliği açtım, alkol satışı olmayacaksa bana geçmiş olsun. Bu durumda bizlerin hakkı nedir? Bilgisi olan var mı?"