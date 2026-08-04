Perakende sektöründe önemli yankı uyandıran CarrefourSA devrinin ardından alkollü içecek satışıyla ilgili iddialar sosyal medyada tartışılmaya başlandı. CarrefourSA hisselerinin yüzde 89,28'inin A101'in çatı şirketi Aydın Grup bünyesindeki Yeni Mağazacılık'a devredilmesinin ardından, market zincirinin alkollü içecek alımını durdurduğu öne sürüldü.
Dev markette alkol satışı iddiası gündem oldu: Bayiden dikkat çeken paylaşım
CarrefourSA'nın A101'in çatı şirketi Aydın Grup'a devrinin ardından alkol satışının sona ereceği iddiaları tartışma yarattı. CarrefourSA bayisi olduğunu belirten Doğukan Bülbül'ün sosyal medya paylaşımı kısa sürede gündem olurken, şirketten ise henüz resmi bir açıklama gelmedi.Dilek Taşdemir
ALKOL SATIŞI İDDİASI GÜNDEM YARATTI
Ekonomi yazarı Uğur Gürses, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CarrefourSA'nın tedarikçi firmalardan yeni alkollü içecek alımı yapmadığını iddia etti. Gürses, mağazalarda bulunan mevcut stokların tükenmesinin ardından alkollü içecek satışının sona erebileceğini öne sürdü.
Söz konusu iddia kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, CarrefourSA bayisi olduğunu belirten Doğukan Bülbül'ün paylaşımı da dikkat çekti.
BAYİDEN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM
Doğukan Bülbül, sosyal medya hesabı X (Twiter)'den yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"4 ay önce Carrefour bayiliği açtım, alkol satışı olmayacaksa bana geçmiş olsun. Bu durumda bizlerin hakkı nedir? Bilgisi olan var mı?"
Paylaşım, sosyal medya kullanıcıları arasında kısa sürede çok sayıda yorum ve paylaşım aldı. Dikkat çeken paylaşımlardan bazıları şöyle:
Baris (bariscgynr): A101 e satılan CarrefourSA içki alımını durdurmuş stok eritiyormuş. Yapsanıza fiyatları %80 indirimli daha hızlı erir :) müslümanlık demek para olunca rafa kalkıyor samimiyetsizler sizi
Özlem Gürses (OzlemGurses): Nasıl ya ? Carrefour'larda artık içki satışı olmayacak mı?
Selda Tokat (seldatokat): Bulduğunuz carrefourlardan bulabildiğiniz sava'ları alın. Üzgünüm.
Ottomanist (Ottomanist36): Carrefour Fransız bir şirket. Düne kadar Türkiye ortağı Sabancı idi. Hisselerini A101 ‘e devretti. İlk iş alkollü içki alımı durduruldu. Stoklar tükenince alkollü içki satışı sona erecek. İçki kadehine cezadan satış kanallarını yok etmeye bal gibi yaşam biçimine müdahale.
Kadir Dz (kdirduz): Carrefour’da alkollü içki satışı durduğunda kaybeden kendileri olur demek istiyoruz ama tekelleşmeleri nedeniyle aynı üç harfli soygunculara mahkûm ediliyoruz. Sava, tüketicisini satıldığı yere çeker. Üretmekten vazgeçmeyin!
RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR
CarrefourSA'da alkollü içecek satışının sona ereceğine yönelik iddialar ve sosyal medyada yapılan paylaşımlar gündemdeki yerini korurken, CarrefourSA ve Aydın Grup tarafından konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
CARREFOURSA'NIN HİSSELERİ A101'İN ÇATI ŞİRKETİNE GEÇTİ
Rekabet Kurumu ve ilgili yasal süreçlerin tamamlanmasının ardından CarrefourSA hisselerinin yüzde 89,28'i A101'in çatı şirketi Aydın Grup bünyesindeki Yeni Mağazacılık'a devredildi.
Öte yandan CarrefourSA'nın yeni CEO'luğu görevine Hatice Evren getirildi.
İddiaların doğruluğuna ilişkin netlik kazanması için şirketlerden gelecek açıklama bekleniyor.