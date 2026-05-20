Dev markalarla çalışan Türk firma iflas etti: Kritik tarih verildi
2009 yılında yüzde 100 Türk sermayesiyle kurulan ve yıllar içinde gıda sektörünün dev markalarıyla yaptığı distribütörlük anlaşmalarıyla duyulan Türkeri, resmen iflas etti. Alacaklılar için kritik mahkeme tarihi de verildi.Süleyman Çay
Geniş araç filosu, otomat ağları ve Coffeemar markasıyla Türkiye genelinde hizmet sunan dev firmanın iflas kararı sonrası tasfiye süreci resmen başladı. İzmir 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin iflasına karar vererek dosyayı İflas Müdürlüğü’ne devretti.
Kurulduğu dönemde sıcak içecek otomatlarıyla sektöre adım atan firma, süreç içerisinde Türkiye’nin en köklü gıda üreticilerinin bölge distribütörlüklerini üstlenerek hızla büyümüştü. Şirketin ticari geçmişinde şu kritik iş ortaklıkları yer alıyordu:
2010 yılında Dimes, Eti ve Peyman markalarının distribütörlükleri alındı. Aynı yıl tescillenen özgün marka Coffeemar ile sıcak içecek otomatı pazarına yön verildi. 2012 yılında Ülker ve Uludağ firmaları ile dev distribütörlük anlaşmaları imzalanarak hizmet ağı tüm Türkiye’ye yayıldı.
İzmir 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 15 Mayıs 2026 tarihli ve 2025/1214 Esas sayılı ilamı doğrultusunda, şirketin tasfiyesi adi şekilde yürütülecek. İzmir İflas Müdürlüğü tarafından yayımlanan resmi ilana göre alacaklılar, borçlular ve üçüncü şahıslar için yasal süreç resmen başlıyor.
Şirketten alacağı olanların veya istihkak iddiası bulunanların, ellerindeki belgelerle birlikte bu ilan tarihinden itibaren 1 ay içinde İzmir İflas Müdürlüğü’ne kayıt yaptırmaları gerekiyor.
Müflis şirkete borcu olanların ya da şirketin mallarını her ne sebeple olursa olsun elinde bulunduranların aynı süre içinde durumu bildirmesi veya malları teslim etmesi gerekiyor. Aksine davrananlar hakkında cezai işlem uygulanacak.
Sürecin en kritik aşaması olan ilk alacaklılar toplantısı 22 Temmuz 2026 günü saat 11:00’de gerçekleştirilecek. Toplantı, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Binası F Blok 5. Katta bulunan İzmir İflas Müdürlüğü toplantı odasında yapılacak.
Alacaklıların, kefillerin ve müşterek borçluların hak kaybına uğramamak adına bu toplantıya bizzat veya vekilleri aracılığıyla katılım göstermesi büyük önem taşıyor.