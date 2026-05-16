Yeniçağ Gazetesi
16 Mayıs 2026 Cumartesi
İstanbul 21°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
1/2
Anasayfa Otomotiv Dev marka sürücüsüz araçları geri çağırdı: Duramayıp sel sularına kapılmıştı

Dev marka sürücüsüz araçları geri çağırdı: Duramayıp sel sularına kapılmıştı

Google’ın çatı şirketi Alphabet bünyesinde yer alan Waymo’nun sürücüsüz taksileri ABD’de meydana gelen sel felaketinde tehlikeyi algılamasına rağmen durmayarak sel sularına kapıldı. Sürücüsüz taksilerde ortaya çıkan güvenlik açığı nedeniyle binlerce araç geri çağrıldı.

Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Dev marka sürücüsüz araçları geri çağırdı: Duramayıp sel sularına kapılmıştı - Resim: 1

ABD'de sayıları 4 bine yaklaşan Waymo robotaksiler 20 Nisan'da Teksas'ta yaşanan sel felaketinde sınıfta kaldı. Suyla kaplı yola giren ve tehlikeyi algılayıp yavaşlamasına rağmen durmayıp sel sularına kapılan bir Waymo aracının ardından şirket 3 binden fazla robotaksiyi geri çağırdı.

1 9
Dev marka sürücüsüz araçları geri çağırdı: Duramayıp sel sularına kapılmıştı - Resim: 2

Alphabet bünyesindeki şirket, ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'ne (NHTSA) yaptığı başvuruda, beşinci ve altıncı nesil otonom sürüş sistemine sahip 3 bin 791 aracı geri çağırdığını bildirdi.

2 9
Dev marka sürücüsüz araçları geri çağırdı: Duramayıp sel sularına kapılmıştı - Resim: 3

NHTSA belgelerine göre sorun, araçların geçemeyecekleri kadar derin su birikintileriyle karşılaştıklarında tamamen durmak yerine sadece yavaşlamasıydı.

3 9
Dev marka sürücüsüz araçları geri çağırdı: Duramayıp sel sularına kapılmıştı - Resim: 4

Tehlikeyi tespit etmesine rağmen yeniden güvenli rota oluşturamayan araçlara ilişkin iyileştirmeye gideceklerini bildiren Waymo, bölgedeki operasyonlarını da geçici olarak durdurdu.

4 9
Dev marka sürücüsüz araçları geri çağırdı: Duramayıp sel sularına kapılmıştı - Resim: 5

Ek yazılım güncellemesinin uzaktan erişimle araçlara yükleneceği öğrenilirken yaşanan olay, otonom araçların ani gelişen tehlikelere karşı savunmasız kaldığı tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

5 9
Dev marka sürücüsüz araçları geri çağırdı: Duramayıp sel sularına kapılmıştı - Resim: 6

Waymo'nun araçları da lidar, radar, kamera ve yüksek çözünürlüklü haritalarla çalışsa da sel gibi dakikalar içinde oluşabilecek tehditlere hızlı cevap vermekte zorlanıyor.

6 9
Dev marka sürücüsüz araçları geri çağırdı: Duramayıp sel sularına kapılmıştı - Resim: 7

Waymo San Francisco, Austin ve Miami de dahil ABD’nin birçok şehrinde haftada 500 binden fazla sürüş yaptığını belirtiyor.

7 9
Dev marka sürücüsüz araçları geri çağırdı: Duramayıp sel sularına kapılmıştı - Resim: 8

Eylüle kadar Londra’da bir robotaksi hizmeti sunmayı planlayan şirket, BBC’ye güvenliğin ‘en büyük önceliği’ olduğunu ve ‘ek yazılım güvenlik önlemleri’ üzerinde çalıştığını belirtti.

8 9
Dev marka sürücüsüz araçları geri çağırdı: Duramayıp sel sularına kapılmıştı - Resim: 9

2026 başındaki yatırım turunda 126 milyar dolarlık değerlemeye ulaşan şirket, 500 bin ücretli robotaksi yolculuğunu yıl sonuna kadar haftalık 1 milyona çıkarmayı hedefliyor.

9 9
Kaynak: Haber Merkezi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro