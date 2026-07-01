Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN), Büyük Hadron Çarpıştırıcısı'nı (LHC) planlı bakım ve modernizasyon çalışmaları kapsamında kapattı.
Dev makine 2030'a kadar susacak
Dünyanın en büyük parçacık hızlandırıcısı olan Büyük Hadron Çarpıştırıcısı (LHC), kapsamlı bir yenileme çalışması için kapatıldı. CERN, tesisi 2030 yılında çok daha güçlü bir sistemle yeniden devreye almayı planlıyor.Kaynak: Diğer
Dört yıl sürecek çalışmaların ardından tesisin 2030 yılında Yüksek Lüminesanslı Büyük Hadron Çarpıştırıcısı (HiLumi LHC) adıyla yeniden hizmete girmesi planlanıyor.
Çarpışma kapasitesi artacak
Yeni sistemle birlikte LHC'nin veri toplama kapasitesi yaklaşık 10 kat artırılacak.
Bu sayede çok daha fazla parçacık çarpışması gerçekleştirilecek ve bilim insanları bugüne kadar gözlemlenmesi zor olan olayları daha ayrıntılı inceleyebilecek.
Yeni keşiflerin önü açılacak
2009'dan bu yana çalışan LHC, 2012 yılında Higgs bozonunun keşfinde kritik rol oynamıştı.
CERN, yeni sistem sayesinde Higgs bozonu üzerine daha kapsamlı araştırmalar yapılacağını, ayrıca karanlık madde, antimadde ve evrenin ilk dönemlerine ilişkin önemli verilere ulaşılmasının hedeflendiğini açıkladı.
Binlerce kişi görev alacak
"Uzun Süreli Bakım 3 (LS3)" adı verilen proje kapsamında yaklaşık 1,2 kilometrelik mıknatıs ve hızlandırıcı bileşenleri yenilenecek. Çalışmalarda binlerce mühendis, fizikçi ve teknisyen görev yapacak.
LHC bu süreçte yeni deneyler gerçekleştirmeyecek ancak araştırmacılar daha önce elde edilen verileri analiz etmeyi sürdürecek. CERN'de geliştirilen teknolojiler ise günümüzde tıbbi görüntüleme, sensör sistemleri ve sanat eserlerinin restorasyonu gibi birçok alanda kullanılmaya devam ediyor.