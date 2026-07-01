Dev makine 2030'a kadar susacak

LHC bu süreçte yeni deneyler gerçekleştirmeyecek ancak araştırmacılar daha önce elde edilen verileri analiz etmeyi sürdürecek. CERN'de geliştirilen teknolojiler ise günümüzde tıbbi görüntüleme, sensör sistemleri ve sanat eserlerinin restorasyonu gibi birçok alanda kullanılmaya devam ediyor.