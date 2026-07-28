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Kaynak: AA / İHA

Gümrük işlemlerinin tamamlanmasının ardından gemiden inen turistler, Marmaris'in en önemli turistik noktalarını keşfetmeye başladı.

Ziyaretçiler, Marmaris Çarşısı, Tarihi Kaleiçi Mahallesi, Marmaris Yat Limanı ve Uzunyalı Sahili başta olmak üzere ilçe merkezindeki tarihi ve doğal güzellikleri gezdi. Restoran ve kafelerde vakit geçiren turistler, alışveriş yaparak ilçe ekonomisine de katkı sağladı.

DALYAN VE KAUNOS'A YOĞUN İLGİ

Kruvaziyer yolcularının bir bölümü ise günübirlik turlara katılarak Ortaca ilçesindeki Dalyan Mahallesi ile Kaunos Antik Kentini ziyaret etti. Turistler ayrıca bölgedeki koylarda düzenlenen tekne turlarına katılarak eşsiz doğal güzellikleri yakından görme fırsatı buldu.

AKŞAM ROTASI NAPOLİ

333 metre uzunluğundaki MSC Divina adlı kruvaziyerin, Marmaris'teki ziyaretini tamamladıktan sonra akşam saatlerinde rotasını İtalya'nın Napoli Limanı'na çevireceği öğrenildi.

Yaz sezonunda kruvaziyer seferlerinin artmasıyla birlikte Marmaris'in, binlerce yabancı turisti ağırlamaya devam etmesi bekleniyor.