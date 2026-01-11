Soçi’den hareket eden gemi, Samsun Limanı’na yanaştı. 1065 yolcu ve 433 kişilik mürettebat taşıyan kruvaziyer, liman yetkilileri tarafından karşılandı.

Yolcuların büyük bölümünü Rus turistlerin oluşturduğu gemidekiler, giriş işlemlerinin tamamlanmasının ardından Samsun’un tarihi ve turistik mekanlarını gezmek, alışveriş yapmak için şehir merkezine çıktı.

Astoria Grande’nin akşam saatlerinde Trabzon’a doğru yola çıkacağı belirtildi.

Astoria Grande, 1996 yılında Finlandiya'da (Kvaerner Masa-Yards, Turku tersanesi) inşa edilmiş orta boy bir kruvaziyer gemisidir. IMO numarası 9112789 olan gemi, başlangıçta AIDA Cruises filosunda "AIDAcara" adıyla hizmet vermiş, 2021'de Rus yatırımcılara satılarak "Astoria Grande" ismini almıştır. Şu anda Palau bayrağı altında seyrediyor.

Astoria Grande kruvaziyerinin temel özellikleri şu şekildedir:

Uzunluk: 193 metre

Genişlik: 27-30 metre (kaynaklara göre değişiklik gösterebiliyor)

Brüt tonaj: Yaklaşık 38.557 GT

Yapım yılı: 1996 (şu an 29 yaşında)

Maksimum yolcu kapasitesi: 1.300-1.339 kişi (bazı kaynaklarda 2.194 olarak geçse de, operasyonel kapasite genellikle 1.300 civarındadır)

Mürettebat: 360-433 kişi

Kat sayısı: 11 kat (bunlardan 9’u kabinli)

Kabin sayısı: Yaklaşık 590

Maksimum hız: 20 knot

Son yenileme: 2018 ve 2021 yıllarında yapılan modernizasyonlar





Gemi, özellikle Rus turistlere yönelik Karadeniz ve Doğu Akdeniz rotalarında çalışıyor. Ana kalkış limanı Soçi (Rusya) olup, haftalık 7 günlük turlarda Trabzon, Samsun, Amasra, İstanbul gibi Türk limanlarına uğramakta; bazen Yunan adaları ve Mısır'a (örneğin Alexandria) da sefer yapıyor. 2024'te Türkiye'de 22 seferle 19.000'den fazla yolcu taşıdı, 2025'te de benzer rotalar devam etmektedir. Gemide açık büfe restoranlar, havuz, jakuzi, spor salonu, spa, tiyatro gösterileri ve animasyonlar gibi imkanlar sunuyor; Rusça ve İngilizce hizmet veriyor.