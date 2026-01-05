Dev kayalar orman yolunu kapattı, ulaşım aksadı.

Olay, Bayır Mahallesi ile Osmaniye Mahallesi arasında bulunan dağ yolunda meydana geldi. Yağışların etkisiyle dağdan kopan dev kayalar, toprak yolu tamamen kapatarak geçişi engelledi. Yoldan geçmek isteyen vatandaşlar durumu cep telefonu kamerası ile çekerek görüntüledi.

Özellikle kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların sıkça kullandığı toprak dağ yolunun kapanması nedeniyle ulaşım aksarken, bölgedeki geçiş durdu.

Bayır ve Osmaniye Mahalleleri arasında bulunan ve Camiyanı mevkii olarak bilinen bölgede yaşayan vatandaşlar, yolun mevcut haliyle kullanılmasının tehlike arz ettiğini belirterek, kayaların kaldırılması ve yolun yeniden ulaşıma açılabilmesi için iş makinelerine ihtiyaç olduğunu ifade etti.