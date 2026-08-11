Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Dev kayalar büyük bir gürültü ile koptu: Neye uğradıklarını şaşırdılar

Dev kayalar büyük bir gürültü ile koptu: Neye uğradıklarını şaşırdılar

Bursa’nın Mudanya ilçesinde dik yamaçtan kopan toprak ve dev kaya parçaları gürültüyle denize devrildi.

Kaynak: DHA
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Dev kayalar büyük bir gürültü ile koptu: Neye uğradıklarını şaşırdılar - Resim: 1

Bursa’nın Mudanya ilçesinde yamaçtan kopan kaya parçaları denize düştü. Heyelan cep telefonuyla görüntülenirken, olayın yaşandığı noktaya yaklaşık 200 metre mesafede denizde yüzen kişilerin olduğu görüldü.

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Dev kayalar büyük bir gürültü ile koptu: Neye uğradıklarını şaşırdılar - Resim: 2

Mudanya ilçesi Tirilye Mahallesi Çamlık Tepesi mevkisinde meydana geldi. Tepeden kopan toprak ve büyük kaya parçaları denize düştü. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde, kaya parçalarının düştüğü noktaya yaklaşık 200 metre mesafede bazı kişilerin yüzdüğü görüldü. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri ve deniz polisi sevk edildi.

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Dev kayalar büyük bir gürültü ile koptu: Neye uğradıklarını şaşırdılar - Resim: 3

Olayın ardından bölgeye gelerek incelemelerde bulunan Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, “Bölgede dik yamaçlar var. Zaman zaman bu tür olaylarla karşılaşabiliyoruz. Topraktan parçalar kopabiliyor.

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Dev kayalar büyük bir gürültü ile koptu: Neye uğradıklarını şaşırdılar - Resim: 4

Şu an burada önemli bir durum yok. Toprak kaymasının olduğu bölge yüzme alanı olarak kullanılmadığı için herhangi bir tehlike bulunmuyor” dedi. Bölgede ekiplerin inceleme çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

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Dev kayalar büyük bir gürültü ile koptu: Neye uğradıklarını şaşırdılar - Resim: 5
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Dev kayalar büyük bir gürültü ile koptu: Neye uğradıklarını şaşırdılar - Resim: 6
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Dev kayalar büyük bir gürültü ile koptu: Neye uğradıklarını şaşırdılar - Resim: 7
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Dev kayalar büyük bir gürültü ile koptu: Neye uğradıklarını şaşırdılar - Resim: 8
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Dev kayalar büyük bir gürültü ile koptu: Neye uğradıklarını şaşırdılar - Resim: 9
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