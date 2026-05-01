Bursa İl Jandarma Komutanlığı, kaçakçılıkla mücadele kapsamında dev bir başarıya imza attı. Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen titiz çalışmalar sonucunda; Bursa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Gemlik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi.

ADETA FABRİKA KURMUŞLAR

Bir şüpheliye ait iş yeri, depo ve araçta yapılan detaylı aramalarda ele geçirilen malzemelerin çokluğu dikkat çekti. Yapılan aramalarda sadece tütün ürünleri değil, seri üretim yapmaya olanak sağlayan teknik ekipmanlara da el konuldu. Operasyon kapsamında bir kişi hakkında adli işlem başlatıldı.