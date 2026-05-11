Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, koordineli bir çalışma yürüterek kaçak tütün mamulü taşıdığı tespit edilen bir aracı takibe aldı. Ulukışla ilçe sınırları içerisinde durdurulan araçta detaylı arama yapıldı.

50 BİN PAKET KAÇAK ÜRÜN

Emniyet güçlerinin araçta yaptığı aramalar sonucunda, gizlenmiş halde toplam 50 bin paket gümrük kaçağı sigara bulundu. Ele geçirilen kaçak ürünlere imha edilmek üzere el konulurken, olayla bağlantılı 1 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Adli Süreç Başlatıldı: Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na Muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi. Emniyet yetkilileri, il genelinde kaçakçılık faaliyetlerine yönelik denetim ve operasyonların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.