Dev jean markası iflas etti: Borç yüküne dayanamadı, siparişleri durdurdu

Borç yükü iflasa sürükledi
Sürdürülebilir ve döngüsel üretim modeliyle öne çıkan dünyaca ünlü jean markası, yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle iflas etti.
Borç yükü iflasa sürükledi
Sürdürülebilir ve döngüsel üretim modeliyle öne çıkan dünyaca ünlü jean markası, yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle iflas etti.
Şirketin kurucusu Dion Vijgeboom, yaptığı açıklamada iflas başvurusunun şirket tarafından gerçekleştirildiğini duyurdu.
"Tüm çabalarımıza rağmen başaramadık"
Vijgeboom, son aylarda şirketi ayakta tutabilmek için yoğun çaba harcadıklarını ancak geçmişten gelen borç yükünün aşırı büyüdüğünü belirtti.
Açıklamasında, "Geçtiğimiz aylarda şirket için sürdürülebilir bir gelecek oluşturmak amacıyla yorulmadan çalıştık. Ancak tüm çabalarımıza rağmen geçmişten gelen borçların mali yükü üstesinden gelinemeyecek kadar ağır oldu." ifadelerini kullandı.
Yeni siparişler durduruldu
Şirketin internet sitesi erişime açık kalmaya devam ederken yeni sipariş alımı geçici olarak durduruldu.
Mevcut siparişlerin yanı sıra onarım ve geri alım hizmetlerinin nasıl devam edeceğine ilişkin ise henüz kesin bir açıklama yapılmadı.
Jean fiyatları 200 doların üzerine çıkıyordu
Şirket, tekstil atıklarını azaltmayı hedefleyen döngüsel üretim modeliyle faaliyet gösteriyordu.
Erkek jean modelleri indirimli olarak yaklaşık 82 dolardan başlarken bazı modellerin fiyatı 234 doların üzerine çıkıyordu. Kadın jean modelleri ise yaklaşık 76 dolardan başlayıp 176 dolara kadar ulaşıyordu.
Moda sektöründe sürdürülebilir üretimin geleneksel üretime kıyasla daha yüksek maliyet oluşturması da markalar üzerindeki finansal baskıyı artırıyor.
O marka ortaya çıktı
İflas eden markanın, Hollanda merkezli sürdürülebilir denim üreticisi MUD Jeans olduğu açıklandı.
2012'den bu yana döngüsel moda anlayışıyla faaliyet gösteren şirket, eski jeanlerin geri dönüştürülmesi, onarılması ve yeniden kullanılması üzerine kurduğu iş modeliyle tanınıyordu. Kurucu Dion Vijgeboom ise iflasa rağmen markanın gelecekte yeniden faaliyet göstermesini umut ettiğini belirtti.