Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Dev jean markası iflas etti: Borç yüküne dayanamadı, siparişleri durdurdu

Dev jean markası iflas etti: Borç yüküne dayanamadı, siparişleri durdurdu

Sürdürülebilir üretim modeliyle dikkat çeken dünyaca ünlü bir jean markası, artan mali baskılar nedeniyle iflas başvurusu yaptı. Şirket yeni siparişleri durdururken, mevcut siparişler ve bazı hizmetlerin geleceği belirsizliğini koruyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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Dev jean markası iflas etti: Borç yüküne dayanamadı, siparişleri durdurdu - Resim: 1

Borç yükü iflasa sürükledi

Sürdürülebilir ve döngüsel üretim modeliyle öne çıkan dünyaca ünlü jean markası, yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle iflas etti.

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Dev jean markası iflas etti: Borç yüküne dayanamadı, siparişleri durdurdu - Resim: 2

Şirketin kurucusu Dion Vijgeboom, yaptığı açıklamada iflas başvurusunun şirket tarafından gerçekleştirildiğini duyurdu.

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Dev jean markası iflas etti: Borç yüküne dayanamadı, siparişleri durdurdu - Resim: 3

"Tüm çabalarımıza rağmen başaramadık"

Vijgeboom, son aylarda şirketi ayakta tutabilmek için yoğun çaba harcadıklarını ancak geçmişten gelen borç yükünün aşırı büyüdüğünü belirtti.

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Dev jean markası iflas etti: Borç yüküne dayanamadı, siparişleri durdurdu - Resim: 4

Açıklamasında, "Geçtiğimiz aylarda şirket için sürdürülebilir bir gelecek oluşturmak amacıyla yorulmadan çalıştık. Ancak tüm çabalarımıza rağmen geçmişten gelen borçların mali yükü üstesinden gelinemeyecek kadar ağır oldu." ifadelerini kullandı.

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Dev jean markası iflas etti: Borç yüküne dayanamadı, siparişleri durdurdu - Resim: 5

Yeni siparişler durduruldu

Şirketin internet sitesi erişime açık kalmaya devam ederken yeni sipariş alımı geçici olarak durduruldu.

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Dev jean markası iflas etti: Borç yüküne dayanamadı, siparişleri durdurdu - Resim: 6

Mevcut siparişlerin yanı sıra onarım ve geri alım hizmetlerinin nasıl devam edeceğine ilişkin ise henüz kesin bir açıklama yapılmadı.

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Dev jean markası iflas etti: Borç yüküne dayanamadı, siparişleri durdurdu - Resim: 7

Jean fiyatları 200 doların üzerine çıkıyordu

Şirket, tekstil atıklarını azaltmayı hedefleyen döngüsel üretim modeliyle faaliyet gösteriyordu.

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Dev jean markası iflas etti: Borç yüküne dayanamadı, siparişleri durdurdu - Resim: 8

Erkek jean modelleri indirimli olarak yaklaşık 82 dolardan başlarken bazı modellerin fiyatı 234 doların üzerine çıkıyordu. Kadın jean modelleri ise yaklaşık 76 dolardan başlayıp 176 dolara kadar ulaşıyordu.

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Dev jean markası iflas etti: Borç yüküne dayanamadı, siparişleri durdurdu - Resim: 9

Moda sektöründe sürdürülebilir üretimin geleneksel üretime kıyasla daha yüksek maliyet oluşturması da markalar üzerindeki finansal baskıyı artırıyor.

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Dev jean markası iflas etti: Borç yüküne dayanamadı, siparişleri durdurdu - Resim: 10

O marka ortaya çıktı

İflas eden markanın, Hollanda merkezli sürdürülebilir denim üreticisi MUD Jeans olduğu açıklandı.

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Dev jean markası iflas etti: Borç yüküne dayanamadı, siparişleri durdurdu - Resim: 11

2012'den bu yana döngüsel moda anlayışıyla faaliyet gösteren şirket, eski jeanlerin geri dönüştürülmesi, onarılması ve yeniden kullanılması üzerine kurduğu iş modeliyle tanınıyordu. Kurucu Dion Vijgeboom ise iflasa rağmen markanın gelecekte yeniden faaliyet göstermesini umut ettiğini belirtti.

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