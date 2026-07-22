Dev İngiliz şirketi altının seyrini açıkladı: Altın 2026’yı bu şekilde bitirecek

ABD işgücü piyasasındaki katılım oranının düşmesinin işsizliğin yüzde 5'e çıkmasını engellediği, bu eşiğin aşılması halinde ise piyasada çok daha farklı bir ekonomik anlatının hakim olacağı belirtiliyor. Raporda dikkat çekilen bir diğer önemli husus ise küresel ekonominin artık bir "mali egemenlik" çağında olması.