2026’nın ilk iki ayına ait SGK verileri, reel sektördeki tahribatın boyutlarını gözler önüne sererken, uzmanlar sonbaharda başlayacak "seçim ekonomisi" ve bölgesel savaş risklerine karşı 'iflas' uyarısında bulundu.
Dev iflaslara hazır olun: Uzman isim tarih vererek uyardı
Türkiye ekonomisi, dizginlenemeyen enflasyon ve fahiş maliyet artışlarının kıskacında zor bir dönemden geçiyor. Tekstilden gıdaya birçok sektörden neredeyse hemen her gün bir iflas ya da konkordato haberi geliyor. Uzman isim tarih vererek uyardı: Dev İflaslara hazır olun.Derleyen: Fatih Ergin
İŞ DÜNYASINDA YAPRAK DÖKÜMÜ: 326 BİN YENİ İŞSİZ
SGK verilerine göre, 2025 yılı Aralık ayı ile 2026 yılı Şubat ayı arasındaki sadece iki aylık kısa sürede Türkiye’nin istihdam haritası ağır yara aldı.
9 bin 303 işletme iflas ederek kepenk indirdi.
Sigortalı çalışan sayısı 16 milyon 943 binden, 16 milyon 617 bine geriledi. Bu tablo, 326 bin 696 kişinin kısa sürede işsiz kaldığını kanıtlıyor.
TEKSTİL VE GİYİMDE "ÇÖKÜŞ" ZİRVE YAPTI
Emek yoğun sektörlerin başında gelen tekstil ve hazır giyim, ekonomik krizden en ağır darbeyi alarak iflas veren kalemler oldu.
Son 3 yılda bu sektörlerde istihdam edilenlerin sayısı yaklaşık 385 bin kişi azaldı. Sektördeki toplam iş yeri sayısı ise iflaslar yüzünden 64 binlerden 53 bin seviyelerine kadar gerileyerek büyük bir kan kaybı yaşadı.
PROF. ERNİÇ YELDAN: REEL EKONOMİ CEZALANDIRILIYOR
Nefes'in haberine göre, ekonomist Prof. Dr. Erinç Yeldan, Türkiye’nin yanlış enflasyon teşhisi ve dövizi baskılama politikaları nedeniyle reel sektörün ağır bir bedel ödediğini vurguladı. Yeldan, şu dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu:
"Enflasyon parasal bir mesele değilken, sadece parasal yöntemlerle çözülmeye çalışılıyor. Krediye erişim pahalılaştı, döviz baskılandı ve sonuçta sanayi üretimi geriledi.
İmar ve inşaat rantı üzerinden büyüme sağlanmaya çalışılırken, teknoloji getiren ve istihdam yaratan sanayi yatırımları cezalandırılıyor."
SONBAHAR SENARYOSU: DAHA YÜKSEK ENFLASYON VE DEV İFLASLAR
Uzmanlara göre Türkiye'yi bekleyen en büyük risk, sonbahardan itibaren başlayacak olan "seçim ekonomisi" süreci. Diğer riskler Orta Doğu’daki savaşın uzaması ve iç piyasadaki belirsizliklerin birleşmesiyle birlikte gelir erimesinin hızlanacağı ve kayıtdışı istihdamın artması ile iflaslar artacak.
Prof. Dr. Yeldan, "İnsan onuruna yakışan iş üretmeyen bir ekonomiye döndük" diyerek, dev iflaslara karşı uyardı ve rotasını kaybetmiş bir ekonomik yapıyla baş başa kalınabileceği belirtti.