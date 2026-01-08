Koç Holding, bazı kuruluş tarafından topluluk şirketlerinin isim ve logolarının kullanılarak yatırım çağrısı yapıldığını duyurdu.

KOÇ HOLDİNG'TEN DOLANDIRICILIK UYARISI

Son dönemde dijital platformlarda artış gösteren "sahte yatırım fırsatları" bu kez Koç Topluluğu’nu hedef aldı. Koç Holding tarafından yapılan resmi açıklamada, Koç Ailesi mensuplarının ses ve görüntülerinin yapay zekayla taklit edildiği (deepfake), sahte internet siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden internet kullanıcılarından haksız taleplerde bulunulduğu tespit edildi.

Holding tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Koç Ailesi mensupları, Koç Holding A.Ş. veya Koç Topluluğu şirketlerinin isimlerini kullanan, ses ve görüntülerini taklit eden sahte internet siteleri ile sosyal medya hesaplarının yanıltıcı içerikler paylaştığı tespit edilmiştir.

Dolandırıcılık yöntemleriyle yatırım çağrısı da dahil olmak üzere internet kullanıcılarından çeşitli haksız ve hukuka aykırı taleplerde bulunduğunu gözlemlediğimiz söz konusu hesap ve sitelere itibar edilmemesini önemle rica ederiz. Ayrıca; tasarruf sahiplerinin kişisel ve finansal bilgilerini paylaşmadan önce kaynak doğrulaması yapması ve yatırım kararları konusunda sadece Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilen kuruluşlardan hizmet alınması gerektiğini vurgulamak isteriz.

Koç Ailesi mensupları, Koç Holding A.Ş. ve Koç Topluluğu Şirketleri ile hiçbir bağlantısı olmayan gerçek dışı içeriklere ilişkin hukuki haklarımızı kullandığımızı kamuoyunun bilgisine sunar, şirketimiz tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yapılan açıklamalar ile kurumsal web sitemiz koc.com.tr ve kurumsal sosyal medya hesaplarımız üzerinden doğru bilgiye ulaşılabileceğini hatırlatırız."