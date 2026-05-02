69 MİLYON DOLARDAN 4 MİLYAR DOLARA: DENİZBANK’IN YOLCULUĞU

Ekonomi gazetecisi Barış Soydan, Denizbank’ın Türkiye finans tarihine geçen satış süreçlerini ve Zorlu Grubu’nun büyüme stratejilerini çarpıcı verilerle analiz etti. Soydan, Zorlu ailesinin Denizbank’ı 1997 yılında Özelleştirme İdaresi’nden 69 milyon dolara aldığını hatırlatarak, 9 yıl sonra Belçikalı Dexia Grubu’na 4 milyar dolarlık bir değerleme üzerinden satışın gerçekleştiğine dikkat çekti.

Dexia’nın Türkiye pazarına giriş sürecini anlatan Soydan, Belçikalı grubun hızlı büyüme hedefiyle masaya oturduğunu belirtti. Soydan, "Pazarlık masasından taraflar 2,4 milyar dolarda anlaşarak kalktı. Satışın duyurulduğu Boğaz kenarındaki oteldeki basın toplantısına bizzat katıldım" diyerek sürecin tanıklığını paylaştı.

EL DEĞİŞTİRMELER VE AMBARGO ÇARKI

Denizbank’ın sahiplik yapısı, küresel siyasetin etkisiyle yıllar içinde defalarca değişti:

2012: Belçikalı Dexia, bankayı 3,5 milyar dolara Rus bankacılık devi Sberbank’a devretti.

2019: Rusya’ya yönelik ambargolar nedeniyle Sberbank, bankayı 3,2 milyar dolara Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Emirates NBD’ye satmak zorunda kaldı.

HAKAN ATEŞ VE KOMİSYON İDDİASI

Barış Soydan, bu milyar dolarlık satışların her birinde, geçtiğimiz yıl görevden el çektirilen Denizbank’ın eski Genel Müdürü Hakan Ateş’in kritik bir rol oynadığını ve her satıştan ciddi komisyonlar aldığını ileri sürdü.

ZORLU CENTER SATILIYOR MU?

Zorlu ailesinin banka satışından elde ettiği devasa sermayeyi İstanbul Zincirlikuyu’daki Zorlu Center projesine yatırdığını belirten Soydan, önemli bir kulis bilgisini de paylaştı. Soydan’a göre Zorlu Grubu, son dönemde artan borç yükünü hafifletmek ve borçlarını kapatmak amacıyla İstanbul’un en değerli gayrimenkullerinden biri olan Zorlu Center’ı elden çıkarmayı planlıyor.