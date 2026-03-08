Sektöre "net sıfır emisyon" vizyonuyla giren İskoçya merkezli havayolu şirketi Ecojet Airlines, faaliyetlerine son vererek iflas sürecine girdi. Dale Vince tarafından Yeşil havacılık hedefiyle kurulan havayolu şirketine Edinburgh Şerif Mahkemesi iflas memurları atadı.
Dev havayolu şirketi iflasını açıkladı: Yeşil havacılık dönemi kapanıyor mu?
Yeşil havacılık hedefiyle kurulan İskoç Ecojet Airlines, 20 milyon sterlinlik kaynak bulma çabasının sonuçsuz kalmasıyla iflas sürecine girdi. Havayolu şirketi hidrojen-elektrik sistemleriyle karbon salımını azaltmayı planlıyordu.Hava Arabacılar
İngiliz basınındaki haberlere göre, havayolu şirketinin operasyonlarını sürdürmesi için başlatılan 20 milyon sterlinlik kaynak bulma çabaları başarız oldu.
Yönetim kurulu "gönüllü tasfiye" kararı aldı. İflas sürecini yürüten Opus Restructuring, Ecojet'in başlangıç aşamasında bir şirket olduğunu ifade ederek, somut bir maddi varlığının bulunmadığını söyledi. Hava yolu şirketi çalışanların haklarının ödenmesi için sürecin ortaklar tarafından ödeneceğini duyurdu.
Havayolu şirketi Ecojet Airlines, uçaklarını hidrojen-elektrik sistemleriyle modernize ederek yılda 90 bin ton karbon tasarrufu sağlamayı planlıyordu.
İflas eden havayolu şirketinin planları arasında Edinburgh-Southampton hattında uçuşlar yapmak ve kıtalararası yeşil havacılığı hayata geçirmek vardı. Ancak havayolu şirketinin iflası ile yenilikçi vizyon, maddi yetersizlikler yüzünden gerçekleştirilemedi.