Dev gıda şirketi iflas etti: 5 milyon dolarlık yatırım yapılmıştı

5 milyon dolarlık yatırımla pizza üretim robotları icat eden şirket, 10'uncu yılında iflas ettiğini açıkladı.

Baran Yalçın Derleyen: Baran Yalçın
ABD'de Seattle merkezli robotik şirketi Picnic Works, faaliyetlerini sona erdirerek varlıklarının tasfiye sürecini başlattı.

PİZZALARI PİŞİRMEDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Picnic Works, tek bir işçinin saatte 130 pizza yapmasına imkan tanıyan robotik pizza yapma makinesi geliştirmişti. Fakat geliştirilen makinelerin pizzaları pişirmediği ortaya çıktı.

Pizza malzemelerinin boyutları ve miktarları da yine çalışanlar tarafından seçilmek zorundaydı, makine sadece peyniri, sosları ve diğer malzemeleri ekliyordu.

Picnic Works'ün ilk robot pizza makinesi olan Leonardo, yaklaşık 2,1 metre genişliğinde, 1,5 metre yüksekliğinde ve 0,9 metre derinliğindeydi.

Ardından şirket, 1,5 metreden daha az genişliğe sahip Michelangelo adlı daha küçük bir model icat etti.

5 MİLYON DOLAR ÇÖP OLDU

2016 senesinde kurulan şirket, 2024 yılında yüksek hacimli müşteri segmentine yönelmek için 5 milyon dolarlık yatırım almıştı. Fakat bu strateji şirketi ayakta tutmaya yetmedi.

Son senelerde yönetim kademesinde de değişiklikler yaşayan şirket iflastan sonra tasfiye sürecine girerken, şirketin varlıklarının tek bir alıcıya satıldığı belirtildi.

Şirket robot pizza makinelerini kontrol eden 20 çalışanıyla faaliyet gösteriyordu.

Kaynak: Haber Merkezi
