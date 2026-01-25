Türkiye'nin arama ve üretim kabiliyetlerini daha da güçlendirmek amacıyla filoya dahil edilen "Yıldırım", Ege Denizi'nden saat 13.30 civarında Çanakkale Boğazı'na girdi.

"Yıldırım", boğazı geçerken ünlü "Dur Yolcu" yazısı önünde Çanakkale'yi selamladı.

Gemiye, geçiş boyunca Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı "Kurtarma-10", "KIYEM-6", "TÜRKELİ" römorkörü ile Sahil Güvenlik botu eşlik etti.

‘Yıldırım’ n, Zonguldak'ın Filyos Limanı'nda kule montajı ve operasyonel hazırlıklarının tamamlanmasının ardından mart ayı sonu itibarıyla Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi kapsamında ilk kuyu tamamlama çalışmalarına başlaması planlanıyor.