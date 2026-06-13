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Olympiakos ile Panathinaikos bu gece final serisinin son maçında karşı karşıya geliyor. Kazanan taraf 2-2'lik eşitliği bozarak Yunanistan'da şampiyonluğunu ilan edecek.

GIANNAKOPOULOS'A 1 YIL MEN CEZASI

Bu dev final öncesi, Yunanistan Basketbol Federasyonu'ndan Panathinaikos başkanı Dimitris Giannakopoulos’a ağır bir yaptırım uygulandı.

Giannakopoulos'a federasyon tarafından 1 yıl boyunca Yunanistan'da oynanacak maçlarda tüm salonlara giriş yasağı getirildi. Buna ek olarak 50 bin euro da para cezası verildi.