Turkcell Süper Kupa finalinde Türk futbolunun iki devi karşı karşıya geliyor. Galatasaray ile Fenerbahçe, sezonun ilk kupasını kazanmak için sahaya çıkıyor.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda saat 18.45’te başlayacak derbi öncesi iki takımın da ilk 11’leri belli oldu.

UĞURCAN ÇAKIR SÜRPRİZİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk sürpriz bir kararla; kaleyi Uğurcan Çakır yerine Günay Güvenç'e emanet etti.

TEDESCO'DAN GUENDOUZI KARARI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, yeni transferi Matteo Guendouzi'ye Galatasaray derbisinde ilk 11'de şans verdi. Fransız yıldız sarı lacivertli formayla ilk maçına çıkacak.

GALATASARAY-FENERBAHÇE İLK 11’LER

Galatasaray: Günay, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira,Lemina, Sane, Yunus, Barış Alper, Icardi

Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Levent Mercan, İsmail, Guendouzi, Asensio, Musaba, Kerem, Jhon Duran

FİNALE GİDEN YOL

Geçen sezon Trendyol Süper Lig’i şampiyon olarak tamamlayan ve Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanan Galatasaray, yeni formatıyla ilk kez düzenlenen Süper Kupa’da Ziraat Türkiye Kupası finalisti Trabzonspor’u 4-1 mağlup ederek finale yükseldi.

Ligi ikinci sırada bitirerek organizasyona katılma hakkı elde eden Fenerbahçe ise yarı finalde lig üçüncüsü Samsunspor’u 2-0 geçerek finalde Galatasaray’ın rakibi oldu.

DERBİDE SÜPER KUPA GEÇMİŞİ

1965-1966 sezonundan itibaren Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Devlet Başkanlığı Kupası adıyla düzenlenen organizasyon, 2006 yılından bu yana Süper Kupa ismiyle oynanıyor. Bu kupayı Galatasaray 17, Fenerbahçe ise 9 kez kazandı.

İki takım Süper Kupa’da 8. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 7 maçın 5’ini Galatasaray, 2’sini ise Fenerbahçe kazandı. 7 Nisan 2024’te oynanan son Süper Kupa maçında Fenerbahçe’nin sahadan çekilmesi sonrası Galatasaray 3-0 hükmen galip sayılmıştı.

DEV REKABETTE 405. RANDEVU

Türk futbolunun en büyük rekabeti Süper Kupa finaliyle birlikte 405. kez yaşanacak. 1909 yılında başlayan rekabette geride kalan 404 maçta Fenerbahçe 149, Galatasaray ise biri hükmen olmak üzere 130 galibiyet aldı. 125 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Gol sayılarında Fenerbahçe’nin 544 golüne karşılık Galatasaray’ın 505 golü bulunuyor.