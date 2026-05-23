Trendyol 1. Lig’den Süper Lig’e çıkacak son ekip, yarın oynanacak play-off finalinde belli olacak. Final mücadelesinde Esenler Erokspor ile Arca Çorum FK karşı karşıya gelecek.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı’nda yapılacak mücadele saat 19.00’da başlayacak.

Normal sezonun ardından Erzurumspor FK ile Amed Sportif Faaliyetler doğrudan Süper Lig bileti alırken, üçüncü takım final maçının ardından netleşecek.

Ligi üçüncü sırada tamamlayan Esenler Erokspor, doğrudan finale yükselme başarısı gösterdi.

Sezonu dördüncü basamakta bitiren Arca Çorum FK ise play-off ilk turunda Ankara Keçiörengücü’nü, ikinci turda da Sipay Bodrum FK’yi saf dışı bırakarak finale çıktı ve Esenler Erokspor’un rakibi oldu.