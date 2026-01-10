Yeni formatıyla ilk kez düzenlenen Süper Kupa’da ezeli rakipler Galatasaray ile Fenerbahçe dev finalde karşı karşıya geldi.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda büyüleyici bir atmosferde oynanan derbi kıran kırana mücadeleye sahne oldu.

Yüksek tempoda geçen ilk yarıda eşitliği Fenerbahçe’nin yeni transferi Matteo Guendouzi 28. dakikada uzaktan çektiği sert şutla eşitliği bozdu.

Galatasaray’ın ilk yarının son dakikalarında Yunus Akgün ile ağları havalandırdığı pozisyon elle oynama gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.

Derbide temponun hiç düşmediği ilk yarı Fenerbahçe’nin 1-0’lık üstünlüğüyle geçilirken sarı lacivertli ekip ikinci yarıya da Oosterwolde’nin kafa golüyle hızlı başladı.

Farkı 2’ye çıkaran Fenerbahçe karşısında Galatasaray bu dakikadan sonra risk alarak baskısını artırdı. Bu bölümde Galatasaray geri dönüş için gol ararken Fenerbahçe hızlı hücumlarla tehdit yarattı.

Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve Fenerbahçe derbide Galatasaray’ı 2-0 mağlup ederek Süper Kupa’yı müzesine götürdü.

SÜPER KUPA SKRINIAR'IN ELLERİNDE

Final sonrası Fenerbahçeli oyuncular büyük sevinç yaşarken Süper Kupa kaptan Milan Skriniar'ın ellerinde yükseldi.

GALATASARAY-FENERBAHÇE İLK 11’LER

Galatasaray: Günay, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira,Lemina, Sane, Yunus, Barış Alper, Icardi

Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Levent Mercan, İsmail, Guendouzi, Asensio, Musaba, Kerem, Jhon Duran

GALATASARAY 0-2 FENERBAHÇE (ÖNEMLİ ANLAR)

1' Halil Umut Meler'in ilk düdüğüyle birlikte Süper Kupa finalinde dev mücadele başladı.

FENERBAHÇE PENALTI BEKLEDİ

4' Galatasaray ceza sahası içerisinde Abdülkerim'in pasında Lemina'ya çarpan top sonrası Fenerbahçeli futbolcular elle oynama gerekçesiyle penaltı bekledi. Hakem Halil Umut Meler pozisyonu devam ettirdi.

İLK İSABETLİ ŞUT GALATASARAY'DAN GELDİ

6' Galatasaray atağa hızlı çıktı. Barış Alper'in şutunda top, kaleci Ederson'da kaldı.

FENERBAHÇE MUSABA İLE TEHLİKE YARATTI

9' Musaba Eren Elmalı işe bire bir deneyerek sağ kanattan ceza sahasına girdi ve şutunu çekti. Ancak top direğin yanından dışarı çıktı.

DAVINSON SANCHEZ SARI KART GÖRDÜ

18' Galatasaray'da Davinson Sanchez Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı müdahale sonrası şiddetli itirazdan dolayı sarı kart gördü.

MERT MÜLDÜR SARI KART GÖRDÜ

22' Hakem Halil Umut Meler, Fenerbahçe'de Mert Müldür'e Barış Alper Yılmaz'a yaptığı faul sonrası sarı kart gösterdi.

GALATASARAY NET GOL FIRSATINI KAÇIRDI

23' Icardi'nin şutunda kaleci Ederson'dan dönen topa gelişine vurmak isteyen Sanchez kale önünde net gol fırsatını değerlendiremedi.

YENİ TRANSFER GUENDOUZI GOL PERDESİNİ AÇTI

28' Fenerbahçe'nin yeni transferi Guendouzi, ceza sahası dışından çektiği sert şutla topu ağlarla buluşturarak gol perdesini açtı.

🗝️ Derbide perdeye açan isim: 𝕸𝖆𝖙𝖙𝖊́𝖔 𝕲𝖚𝖊𝖓𝖉𝖔𝖚𝖟𝖎



🟡🔵 Mattéo Guendouzi, Fenerbahçe formasıyla çıktığı ilk maçta Galatasaray'a karşı golünü attı.pic.twitter.com/LTe8xAysg0 — A Spor (@aspor) January 10, 2026

ICARDI İSABETİ BULAMADI

35' Galatasaray'ın atağında ceza sahası içerisine yapılan ortaya Icardi kafayı vurdu ama isabeti bulamadı.

İNANILMAZ HATA: YUNUS AKGÜN'ÜN GOLÜ GEÇERSİZ SAYILDI

37' Guendouzi'nin geri pasında top kısa düştü. Ederson kalesini terk ederek topu uzaklaştırmaya çalıştı ama Yunus Akgün'e çarptı. Topu boş kaleye ağlara gönderse de elle oynaması nedeniyle pozisyon gol değeri kazanmadı.

❌ Galatasaray'ın Yunus Akgün ile 36. dakikada bulduğu gol, elle oynama gerekçesiyle iptal edildi.#GSvFB pic.twitter.com/2g0Z5Oow95 — A Spor (@aspor) January 10, 2026

GALATASARAY'DA SANE SARI KART GÖRDÜ

41' Leroy Sane'nin Guendouzi'ye yaptığı müdahale sonrası hakem Halil Umut Meler sarı kartına başvurdu.

GÜNAY LEVENT'E GOLE İZNİ VERMEDİ

45' Levent Mercan'ın sert şutunda Günay gole izin vermedi. Seken topta araya giren Sanchez tehlikeli pozisyonu faul alarak savuşturdu.

İLK YARI SONUCU: GALATASARAY 0-1 FENERBAHÇE

ASENSIO UZAKLARDAN ŞANSINI DENEDİ

46' Asensio'nun uzaklardan şutunda savunmadan seken top üstten az farkla kornere gitti.

🔥 OOSTERWOLDE'DEN HARİKA BİR GOL!



🟡🔵 Fenerbahçe, Jayden Oosterwolde'nin attığı harika golle Galatasaray karşısında farkı 2'ye çıkardı!#GSvFBpic.twitter.com/mBBAOerFWh — A Spor (@aspor) January 10, 2026

FENERBAHÇE İKİNCİ YARIYA GOLLE BAŞLADI

48' Asensio'nun kornerden ortasında Oosterwolde yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Fenerbahçe ikinci yarıya golle başlayarak farkı 2'ye çıkardı.

GOLDEN SONRA OOSTERWOLDE'YE KART ÇIKTI

49' Golden sonra abartılı sevinci nedeniyle Oosterwolde sarı kart gördü.

TORREIRA UZAKLARDAN SERT BİR ŞUT ÇIKARDI

58' Lucas Torreira uzaktan sert bir şutla şansını denedi. Islak zeminden sekerek hız kazanan top direğin yanından dışarı çıktı.

FENERBAHÇE TEHLİKELİ GELDİ

65' Fenerbahçe'nin hızlı atağında Levent Mercan sol kanattan ceza sahası içerisine girerek kaleciyle karşı karşıya kaldı. Ancak içeri çevirdiği topta pas isabetini bulamadı.

🛡️ MARIO LEMINA, ÇİZGİDEN ÇIKARDI!



🦁 Galatasaray'da Mario Lemina, Anderson Talisca'nın şutunun ardından kritik bir müdahele yaparak topu çizgiden çıkardı.#GSvFB pic.twitter.com/Mz3XivGJ0b — A Spor (@aspor) January 10, 2026

FENERBAHÇE 3. GOLE ÇOK YAKLAŞTI

75' Kaleciyle karşı karşıya kalan Talisca'nın şutunda Günay'dan seken top kaleye doğru yönelirken son anda Lemina pozisyonu uzaklaştırdı. Devam eden pozisyonda Levent'in şutu Günay'dan döndü. Kanada açılan topu Asensio orta yapmak isterken defanstan sekerek yöne değiştiren topu Günay direk dibinde kornere çeldi.

GALATASARAY DURAN TOPTAN TEHDİT YARATTI

90+1' Kaan Ayhan'ın kornerden gelen ortaya ön direkte yaptığı kafa vuruşunda arka direğe doğru yükselen topa kimse dokunamadı.