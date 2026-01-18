Konkordato, iflas ve icra haberlerine bir yenisi daha eklendi. Bursa'nın dev fabrikası Alseko Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi de iflas etti. Fabrika haczedilen mallarını açık artırmadan satışa sundu.

Alseko Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile Alseko Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin, konkordato taleplerinin reddedilmesinin ardından aralık ayında iflaslarına karar verilmişti.

TASFİYE SÜRECİ BAŞLADI

Bursa İflas Dairesi, Alseko Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin tasfiye sürecini başlattı. Şirkete ait mallar için yaklaşık 46 milyon TL muhammen bedel belirlendi. Makinelerden oluşan mallar açık artırma yoluyla satışa çıkarıldı.

Açık artırmanın 6 Şubat tarihinde başlayacağı, ihalenin 23 milyon TL başlangıç bedeli üzerinden açılacağı duyuruldu. İhaleye katılmak isteyenlerin, 13 Şubat tarihine kadar online ortamda teklif sunabileceği ifade edildi.

İflas eden Alseko Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin mallarının satışlardan elde edilen gelirler, firmadan alacağı olanlara verilecek.