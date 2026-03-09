

Rize / İlyas Gür / Yeniçağ



DİSK Emekli-Sen Rize Temsilcisi Arife Filiz Kösoğlu, emeklilere verilen bayram ikramiyesinin 4 bin liraya çıkarılmasına sert tepki gösterdi. Kösoğlu yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu rakamın emeklilerin yaşadığı ekonomik sıkıntılar karşısında yetersiz olduğunu belirterek hükümeti eleştirdi.

“EMEKLİLER YOKLUĞA MAHKÛM EDİLİYOR”



Kösoğlu açıklamasında, yıllarca çalışarak ülke ekonomisine katkı sağlayan milyonlarca emeklinin bugün geçim sıkıntısıyla karşı karşıya bırakıldığını savundu. Emeklilerin sistematik şekilde yoksulluğa itildiğini ifade eden Kösoğlu, verilen bayram ikramiyesinin emeklilerin ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak olduğunu dile getirdi.



Kösoğlu, “Bayram müjdesi olarak açıklanan 4 bin liralık ödeme, bir ikramiye değil; emeklinin onuruyla ve geçmişiyle alay etmektir. Bu rakam emekliyi yurttaş olarak görmeyen anlayışın bir göstergesidir.” ifadelerini kullandı.



“KAYNAK YOK SÖYLEMİNE İNANMIYORUZ”



Açıklamasında ekonomik politikaları da eleştiren Kösoğlu, “Kaynak yok” söyleminin gerçeği yansıtmadığını ileri sürdü. Devletin farklı alanlarda büyük harcamalar yapabildiğini savunan Kösoğlu, emeklilerin bayram ikramiyesi söz konusu olduğunda bütçe gerekçesi gösterilmesini eleştirdi.

Kösoğlu, emeklilerin artan hayat pahalılığı, kira ve gıda fiyatları karşısında zor durumda olduğunu belirterek, verilen 4 bin liralık ikramiyenin bu koşullarda yeterli olmadığını ifade etti.



“EMEKLİLER GEÇİM SIKINTISI YAŞIYOR”



Emeklilerin günlük yaşamda ciddi ekonomik zorluklarla mücadele ettiğini vurgulayan Kösoğlu, bazı emeklilerin pazar artıklarını toplamak zorunda kaldığını, torunlarına harçlık veremediği için mahcup olduğunu söyledi.



Kösoğlu, emeklilerin bayramlarda dahi temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığını belirterek mevcut düzenlemenin emeklilerin yaşam koşullarını iyileştirmediğini dile getirdi.



“İKRAMİYE ASGARİ ÜCRET SEVİYESİNE ÇIKARILMALI”



DİSK Emekli-Sen olarak taleplerini dile getiren Kösoğlu, bayram ikramiyesinin mevcut haliyle kabul edilemez olduğunu ifade etti.



Kösoğlu açıklamasında, “Bayram ikramiyesi olarak verilen bu 4 bin liralık ödeme derhal yeniden düzenlenmeli ve ikramiyeler en az asgari ücret seviyesine çıkarılmalıdır.” dedi.