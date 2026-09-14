15-20 Eylül tarihlerinde Hannover’de gerçekleştirilecek IAA Transportation fuarında sergilenecek olan araç, taşıma kapasitesi odaklı Standard Range versiyonuyla Avrupa yollarına çıkmaya hazırlanıyor.

Avrupa normlarına uygun olarak 40 ton toplam katar ağırlığıyla 550 kilometreye kadar menzil sunacak olan Tesla Semi, 1 kWh/km enerji tüketim değeriyle öne çıkıyor. Megacharger istasyonlarında 800 kW'a kadar DC şarj desteği sunan model, 30 dakikalık bir molada bataryasının yaklaşık yüzde 60'ını doldurabiliyor. Boş ağırlığı 9,1 tonun altında tutulan 6x4 mimarisindeki üç motorlu dev çekici, standart bir römorkla 24,6 tona yakın net yük taşıma kapasitesi sunarak menzil yerine tonaj odaklı bir strateji izliyor.

AVRUPA’YA ÖZEL ŞARJ VE SERVİS AĞI KURULACAK

Tesla, Semi modeli için Avrupa genelinde 800 kW'lık hızlı Megacharger ve gece şarjına uygun 120 kW'lık Basecharger çözümlerinden oluşan özel bir altyapı inşa edecek. Bunun yanı sıra mobil servis imkanları ve özel servis merkezleriyle ticari filo maliyetlerinin düşürülmesi hedefleniyor. Volvo ve Renault Trucks gibi rakiplerinin menzil bazında gerisinde kalsa da şarj hızı ve yük kapasitesiyle dikkat çeken Tesla Semi’nin müşteri teslimatlarının 2027 yılında başlaması planlanıyor.