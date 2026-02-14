YENİÇAĞ / Sıcak Analiz - Ahmet TAKAN

Bilmeyenler duysun!.. Çok hasta Fenerbahçeliyim… Bilirsiniz ve alışıksınızdır; SICAK ANALİZLER ağırlıklı olarak iç siyaset ve kulis haberleri ile sizin karşınıza çıkar.

Ancak bugün öyle değil. Sabahtan beri kendimi zorladım, elimde yeterince malzeme olmasına rağmen siyaset yazmak içimden gelmedi. Çünkü, nefesimi tuttum, saat 20.00’de başlayacak dev derbiyi, şanlı Fenerbahçe’m ile büyük Trabzonspor’un maçını bekliyorum. Aklım hep orada; Trabzon’da.

Dilerim, keyifli bir maç olur. İyi oynayan kazansın ama şans Fenerbahçe’mden yana olsun. Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki 3 puanlık farkın açılmaması lazım. O yüzden ,beraberlik bile Fenerbahçe’ye yaramıyor. Trabzonspor’un da zirveden kopmaması için mutlaka kazanması gerekiyor.

Gerçekten çok zor ve gerilimi yüksek bir maç olacak.

Bu dev derbiye saatler kala Fenerbahçe ve Türk milli takımının efsane oyuncusu Rıdvan Dilmen’e maç tahminini sordum. Rıdvan hoca, YENİÇAĞ okurları için maç öncesi kısa da bir yorum yaptı. Rıdvan Dilmen, ”Biz kaybetmeyiz. Ya yeneriz ya da beraber kalırız” dedi.

Yeşil sahaların usta yorumcusu Rıdvan Dilmen, tahmini zor bir maç olduğunun altını çizerek, nefeslerin tutulup maç saatinin beklendiği saatlerde YENİÇAĞ’a şu değerlendirmeyi yaptı;

“Zor maç olacak. Fenerbahçe’ye beraberlik yetmez. İki takımın hocasının da enerjisi yüksek. Yüksek enerjili hocaların taktikleri sahaya yansıyacak. İki takımda sezonun maçını oynayacak. Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Mahmut Ören, gerilimi yüksek bu maçtan önce çok önemli ve pozitif bir açıklama yaptı. Bu çok iyi. Maç berabere biterse iki takımın oyuncuları da sahadan mutsuz çıkar, soyunma odalarına mutsuz bir şekilde gider.”