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Küresel otomotiv pazarında agresif bir büyüme stratejisi izleyen Chery, arazi yetenekleri ve çevre dostu teknolojiyi bir araya getiren yeni iCaur V25 (Çin pazarındaki adıyla iCar V25) modelini resmi olarak duyurdu. Kutu formundaki tasarımıyla dikkat çeken heybetli SUV, 2.720 kilogramı bulan brüt ağırlığına meydan okuyan tüketim değerleriyle segmentinde ezber bozmaya hazırlanıyor.

MENZİL UZATICI TEKNOLOJİYLE MAKSİMUM VERİMLİLİK

Aracın bu denli düşük yakıt tüketimine ulaşmasını sağlayan ana unsur, kaputun altında yatan EREV (Menzil Uzatıcılı Elektrikli Araç) teknolojisi. Sistemde yer alan 1.5 litrelik turbo şarjlı benzinli motor, geleneksel araçların aksine tekerleklere doğrudan güç iletmiyor. Bunun yerine yalnızca jeneratör görevi üstlenerek 33.68 kWh kapasiteli LFP (Lityum Demir Fosfat) bataryayı hareket halindeyken şarj ediyor.

Gelişmiş hibrit mimari sayesinde iCaur V25, WLTC normlarına göre karma sürüş döngüsünde 100 kilometrede sadece 1.52 ila 1.54 litre arasında yakıt tüketiyor. Aracın sadece elektrik enerjisiyle kat edebildiği menzil ise 145 ila 150 kilometre olarak açıklandı.

HEM TEKNOLOJİK HEM DE GÜÇLÜ ARAZİ KARAKTERİ

Sert ve köşeli hatlarıyla geleneksel arazi aracı tasarım dilini modern unsurlarla birleştiren iCaur V25; 4.636 mm uzunluk, 1.920 mm genişlik, 1.855 mm yükseklik değerleri ve 2.820 mm aks mesafesiyle kullanıcılarına oldukça cömert bir yaşam alanı vadediyor. En yüksek hızı saatte 180 kilometre ile sınırlandırılan yeni SUV, özel donanımlı çekici paketi tercih edildiğinde 1.800 kilograma kadar yük çekme kapasitesi sunabiliyor.

Teknoloji tarafında da iddialı olan araçta, opsiyonel olarak sunulan tavan tipi LiDAR sensörü yer alıyor. Otonom sürüş ve aktif güvenlik özelliklerini destekleyen bu donanım, 560 TOPS işlem kapasitesine sahip yüksek performanslı Horizon Journey 6 platformuyla kontrol ediliyor.

KÜRESEL PAZARDA YENİ BİR İSİM

Chery, Apple ile yaşanan marka hakları uyuşmazlığı nedeniyle yeni modelini iç pazarda "iCar" adıyla satarken, küresel pazarlarda "iCaur" ismiyle konumlandırıyor. Markanın Çin'deki pazar payı %0.3 seviyelerinde seyretse de, yeni V25 modelinin sunduğu çevreci hibrit yapısı, zengin teknolojik donanımları, rekabetçi fiyatlandırması ve özellikle Avrupa pazarında sunulacak 7 yıllık garanti avantajıyla güçlü bir küresel oyuncu olması bekleniyor.