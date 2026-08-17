Avrupa genelinde etkisini artıran aşırı sıcak hava dalgası, yalnızca günlük yaşamı değil perakende sektörünü de olumsuz etkilemeye başladı. İngiltere'nin başkenti Londra'da sıcaklığın 38 derecenin üzerine çıkması, bir işletmeyi ürünlerini koruyabilmek için kapılarını geçici olarak kapatmaya mecbur bıraktı.
Dev çikolata zinciri kepenk indirdi: Saatler boyunca mağazaya kilit vuruldu
Avrupa'yı etkisi altına alan aşırı sıcak hava dalgası, bu kez beklenmedik bir sektörü vurdu. İngiltere'de alınan sıra dışı karar, sıcaklığın günlük yaşamın yanı sıra ticareti de nasıl etkilediğini gözler önüne serdi.Kaynak: Diğer
Alınan karar, aşırı sıcakların ticari hayat üzerindeki etkisini gözler önüne sererken, işletme ürünlerinin zarar görmesini önlemek için kapsamlı önlemler aldı.
Ürünler zarar görmesin diye kapılarını kapattı
İngiltere, 2026 yılındaki beşinci sıcak hava dalgasıyla mücadele ederken, Londra'da termometreler geçen perşembe günü 38 derecenin üzerine çıktı.
Yılın en sıcak gününde söz konusu mağaza, raflardaki ürünlerin yüksek sıcaklıktan etkilenmesini önlemek amacıyla 3 saat boyunca müşterilere kapatıldı.
Sıcaklığın kontrol altına alınmasının ardından mağaza yeniden hizmet vermeye başladı.
Acil klima ve vantilatör desteği
Şirketin aldığı önlemler bununla da sınırlı kalmadı.
Bazı şubelere acil olarak ek klima sistemleri ve vantilatörler gönderildi. Sıcaklık gün boyunca yakından takip edilirken, mağazaların normal şekilde faaliyet göstermesi için ek soğutma sistemleri devreye alındı.
İdeal sıcaklık 18-20 derece
Şirket yetkilileri, sattıkları ürünler için sıcaklık ve nemin en büyük risk faktörleri olduğunu belirtiyor.
Ürünlerin ideal şekilde muhafaza edilebilmesi için ortam sıcaklığının 18 ila 20 derece arasında olması gerektiği ifade edilirken, Londra'da sıcaklığın 38 dereceyi aşması, tavsiye edilen seviyenin neredeyse iki katına ulaşılması anlamına geldi.
Tek bir ürün bile zarar görmedi
Alınan önlemler sayesinde mağazada bulunan tüm ürünlerin korunduğu ve sıcak hava dalgası nedeniyle hiçbir ürünün zarar görmediği açıklandı.
Şirket sözcüsü, ek soğutma sistemleri sayesinde mağaza içindeki sıcaklığın kontrol altında tutulduğunu ve kısa sürede normal çalışma düzenine dönüldüğünü söyledi.
Şirketin Londra'nın Marylebone semtindeki şubesi, ürünlerin erimesini önlemek amacıyla üç saat boyunca hizmet vermedi. Ayrıca London Bridge şubesi başta olmak üzere bazı mağazalara da ek klima ve vantilatör desteği sağlandı.
İngiltere genelinde 160'tan fazla mağazası bulunan ve yıllık geliri 350 milyon sterlini aşan Hotel Chocolat'ın aldığı bu sıra dışı karar, aşırı sıcakların artık perakende sektörünün işleyişini de doğrudan etkileyebildiğini ortaya koydu.