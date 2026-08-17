Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Dev çikolata zinciri kepenk indirdi: Saatler boyunca mağazaya kilit vuruldu

Dev çikolata zinciri kepenk indirdi: Saatler boyunca mağazaya kilit vuruldu

Avrupa'yı etkisi altına alan aşırı sıcak hava dalgası, bu kez beklenmedik bir sektörü vurdu. İngiltere'de alınan sıra dışı karar, sıcaklığın günlük yaşamın yanı sıra ticareti de nasıl etkilediğini gözler önüne serdi.

Kaynak: Diğer
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Dev çikolata zinciri kepenk indirdi: Saatler boyunca mağazaya kilit vuruldu - Resim: 1

Avrupa genelinde etkisini artıran aşırı sıcak hava dalgası, yalnızca günlük yaşamı değil perakende sektörünü de olumsuz etkilemeye başladı. İngiltere'nin başkenti Londra'da sıcaklığın 38 derecenin üzerine çıkması, bir işletmeyi ürünlerini koruyabilmek için kapılarını geçici olarak kapatmaya mecbur bıraktı.

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Dev çikolata zinciri kepenk indirdi: Saatler boyunca mağazaya kilit vuruldu - Resim: 2

Alınan karar, aşırı sıcakların ticari hayat üzerindeki etkisini gözler önüne sererken, işletme ürünlerinin zarar görmesini önlemek için kapsamlı önlemler aldı.

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Dev çikolata zinciri kepenk indirdi: Saatler boyunca mağazaya kilit vuruldu - Resim: 3

Ürünler zarar görmesin diye kapılarını kapattı

İngiltere, 2026 yılındaki beşinci sıcak hava dalgasıyla mücadele ederken, Londra'da termometreler geçen perşembe günü 38 derecenin üzerine çıktı.

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Dev çikolata zinciri kepenk indirdi: Saatler boyunca mağazaya kilit vuruldu - Resim: 4

Yılın en sıcak gününde söz konusu mağaza, raflardaki ürünlerin yüksek sıcaklıktan etkilenmesini önlemek amacıyla 3 saat boyunca müşterilere kapatıldı.

Sıcaklığın kontrol altına alınmasının ardından mağaza yeniden hizmet vermeye başladı.

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Dev çikolata zinciri kepenk indirdi: Saatler boyunca mağazaya kilit vuruldu - Resim: 5

Acil klima ve vantilatör desteği

Şirketin aldığı önlemler bununla da sınırlı kalmadı.

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Dev çikolata zinciri kepenk indirdi: Saatler boyunca mağazaya kilit vuruldu - Resim: 6

Bazı şubelere acil olarak ek klima sistemleri ve vantilatörler gönderildi. Sıcaklık gün boyunca yakından takip edilirken, mağazaların normal şekilde faaliyet göstermesi için ek soğutma sistemleri devreye alındı.

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Dev çikolata zinciri kepenk indirdi: Saatler boyunca mağazaya kilit vuruldu - Resim: 7

İdeal sıcaklık 18-20 derece

Şirket yetkilileri, sattıkları ürünler için sıcaklık ve nemin en büyük risk faktörleri olduğunu belirtiyor.

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Dev çikolata zinciri kepenk indirdi: Saatler boyunca mağazaya kilit vuruldu - Resim: 8

Ürünlerin ideal şekilde muhafaza edilebilmesi için ortam sıcaklığının 18 ila 20 derece arasında olması gerektiği ifade edilirken, Londra'da sıcaklığın 38 dereceyi aşması, tavsiye edilen seviyenin neredeyse iki katına ulaşılması anlamına geldi.

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Dev çikolata zinciri kepenk indirdi: Saatler boyunca mağazaya kilit vuruldu - Resim: 9

Tek bir ürün bile zarar görmedi

Alınan önlemler sayesinde mağazada bulunan tüm ürünlerin korunduğu ve sıcak hava dalgası nedeniyle hiçbir ürünün zarar görmediği açıklandı.

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Dev çikolata zinciri kepenk indirdi: Saatler boyunca mağazaya kilit vuruldu - Resim: 10

Şirket sözcüsü, ek soğutma sistemleri sayesinde mağaza içindeki sıcaklığın kontrol altında tutulduğunu ve kısa sürede normal çalışma düzenine dönüldüğünü söyledi.

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Dev çikolata zinciri kepenk indirdi: Saatler boyunca mağazaya kilit vuruldu - Resim: 11

Şirketin Londra'nın Marylebone semtindeki şubesi, ürünlerin erimesini önlemek amacıyla üç saat boyunca hizmet vermedi. Ayrıca London Bridge şubesi başta olmak üzere bazı mağazalara da ek klima ve vantilatör desteği sağlandı.

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Dev çikolata zinciri kepenk indirdi: Saatler boyunca mağazaya kilit vuruldu - Resim: 12

İngiltere genelinde 160'tan fazla mağazası bulunan ve yıllık geliri 350 milyon sterlini aşan Hotel Chocolat'ın aldığı bu sıra dışı karar, aşırı sıcakların artık perakende sektörünün işleyişini de doğrudan etkileyebildiğini ortaya koydu.

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