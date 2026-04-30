Olay, dün saat 15.45 sularında Malatya-Elazığ kara yolu üzerinde bulunan Turgut Temelli Alt Geçidi girişinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametine gitmekte olan 23 ADM 081 plakalı Scania marka çekici, iddiaya göre aynı yönde ilerleyen bir otomobilin kendisini sıkıştırmasıyla manevra yapmak zorunda kaldı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği dev araç, refüje çıkarak durabildi.

Kaza sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kazada herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken, çevre yolunda trafik akışı bir süreliğine tamamen kilitlendi.