Erzincan’ın Refahiye ilçesindeki Dumanlı Tabiat Parkı’nda kar kalınlığı bir metreye ulaştı. Çam ormanlarının beyaz örtüyle buluştuğu parkta, dron kameralarına yansıyan kartpostallık görüntüler izleyenleri hayran bıraktı.
Dev çam ormanları kar altında: Erzincan’ın Saklı cenneti beyaza büründü
Erzincan’ın Refahiye ilçesindeki Dumanlı Tabiat Parkı’nda kar kalınlığı bir metreye ulaştı. Çam ormanlarının beyaz örtüyle buluştuğu parkta, dron kameralarına yansıyan kartpostallık görüntüler izleyenleri hayran bıraktı.Derleyen: Mehmet Köpüklü
Bölgede etkili olan yoğun kar yağışının ardından kar kalınlığı yer yer bir metreyi aşarken, tabiat parkı adeta beyaz bir gelinlik giydi.
Yaz aylarında binlerce yerli ve yabancı turistin uğrak noktası olan, temiz havası ve zengin bitki örtüsüyle bilinen park, kışın gelişiyle birlikte renk paletini güncelledi.
Yeşilin her tonunu bünyesinde barındıran devasa çam ormanları, karın saf beyazıyla birleşince ortaya izlemeye doyulmayan bir kontrast çıktı.
Etrafı tamamen sık çam ağaçlarıyla çevrili olan Dumanlı Tabiat Parkı, sadece bir dinlenme alanı değil, aynı zamanda bölgenin akciğeri olma özelliğini de kış boyunca korumayı sürdürüyor.
Kar kalınlığının bir metreyi geçtiği parkın büyüleyici atmosferi, teknoloji yardımıyla kuş bakışı olarak kayıt altına alındı.
Dron ile çekilen görüntülerde, karın ağaç dalları üzerinde oluşturduğu dantel gibi motifler ve uçsuz bucaksız beyaz düzlükler tüm ihtişamıyla gözler önüne serildi.