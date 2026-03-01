Yeniçağ Gazetesi
Anasayfa Gündem Dev çam ormanları kar altında: Erzincan’ın Saklı cenneti beyaza büründü

Erzincan’ın Refahiye ilçesindeki Dumanlı Tabiat Parkı’nda kar kalınlığı bir metreye ulaştı. Çam ormanlarının beyaz örtüyle buluştuğu parkta, dron kameralarına yansıyan kartpostallık görüntüler izleyenleri hayran bıraktı.

Dev çam ormanları kar altında: Erzincan’ın Saklı cenneti beyaza büründü - Resim: 1

Erzincan’ın Refahiye ilçesindeki Dumanlı Tabiat Parkı’nda kar kalınlığı bir metreye ulaştı. Çam ormanlarının beyaz örtüyle buluştuğu parkta, dron kameralarına yansıyan kartpostallık görüntüler izleyenleri hayran bıraktı.

Dev çam ormanları kar altında: Erzincan’ın Saklı cenneti beyaza büründü - Resim: 2
Dev çam ormanları kar altında: Erzincan’ın Saklı cenneti beyaza büründü - Resim: 3

Bölgede etkili olan yoğun kar yağışının ardından kar kalınlığı yer yer bir metreyi aşarken, tabiat parkı adeta beyaz bir gelinlik giydi.

Dev çam ormanları kar altında: Erzincan’ın Saklı cenneti beyaza büründü - Resim: 4

Yaz aylarında binlerce yerli ve yabancı turistin uğrak noktası olan, temiz havası ve zengin bitki örtüsüyle bilinen park, kışın gelişiyle birlikte renk paletini güncelledi.

Dev çam ormanları kar altında: Erzincan’ın Saklı cenneti beyaza büründü - Resim: 5

Yeşilin her tonunu bünyesinde barındıran devasa çam ormanları, karın saf beyazıyla birleşince ortaya izlemeye doyulmayan bir kontrast çıktı.

Dev çam ormanları kar altında: Erzincan’ın Saklı cenneti beyaza büründü - Resim: 6

Etrafı tamamen sık çam ağaçlarıyla çevrili olan Dumanlı Tabiat Parkı, sadece bir dinlenme alanı değil, aynı zamanda bölgenin akciğeri olma özelliğini de kış boyunca korumayı sürdürüyor.

Dev çam ormanları kar altında: Erzincan’ın Saklı cenneti beyaza büründü - Resim: 7

Kar kalınlığının bir metreyi geçtiği parkın büyüleyici atmosferi, teknoloji yardımıyla kuş bakışı olarak kayıt altına alındı.

Dev çam ormanları kar altında: Erzincan’ın Saklı cenneti beyaza büründü - Resim: 8

Dron ile çekilen görüntülerde, karın ağaç dalları üzerinde oluşturduğu dantel gibi motifler ve uçsuz bucaksız beyaz düzlükler tüm ihtişamıyla gözler önüne serildi.

Kaynak: DHA
