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Normal şartlarda 2025 yılı içerisinde seyirciyle buluşması planlanan ancak henüz çekimlerine dahi başlanamayan dev yapım, süresiz ertelenme ve rafa kalkma tehlikesiyle yüzleşiyor.

DEVASA MALİYETLER STÜDYOYU ÇIKMAZA SÜKLEDİ

Yüksek tempolu aksiyon sahneleri ve dünyanın dört bir yanına yayılan çekim lokasyonlarıyla her filminde bütçesini katlayan seri, bu kez finansal engellere takıldı. Küresel ekonomik dalgalanmalar ile Hollywood stüdyolarının daha temkinli harcama politikaları, projenin askıda kalmasına yol açtı. Şişkin oyuncu kadrosunun maliyeti ve yüksek prodüksiyon masrafları, belirlenen sınırların üzerine çıktı.

SENARYODA BÜTÇE KESİNTİSİ REVİZYONU

Vin Diesel liderliğindeki kemik kadronun geri dönmesi beklenen projede, senaryo metninin henüz kesinleşmemiş olması da takvimi rötarlatıyor. Yapımcı firmanın, bütçeyi daha makul seviyelere çekebilmek adına hikayede küçülmeye gidilmesini ve masraflı sahnelerin kırpılmasını şart koştuğu öğrenildi. Bu durum, serinin tutkunları arasında veda filminin kalitesinin düşebileceğine dair endişe yarattı.

SİNEMA SEKTÖRÜNDEKİ DARALMA DEV YAPIMLARI DA VURDU

Aksiyon sinemasındaki tırmanan rekabet ve yükselen prodüksiyon giderleri, yaratıcı ekibi daha az maliyetli alternatif yollar bulmaya zorluyor. Bütçe uyuşmazlığının yakın zamanda çözüme kavuşturulamaması durumunda, efsaneleşen serinin final yapma sürecinin öngörülenden çok daha ileri bir tarihe sarkacağı değerlendiriliyor. Stüdyo kanadından gelecek resmi açıklama projenin geleceğini belirleyecek.