Romanya'dan Yunanistan'a giden 325 metre uzunluğunda ‘CASTORONE' isimli boru döşeme gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti.
Dev boru gemisi Castorone İstanbul’u teğet geçti: Romanya’dan Yunanistan’a rotadaki gizem
Romanya’dan Yunanistan’a giden 325 metre uzunluğundaki boru döşeme gemisi Castorone, İstanbul Boğazı’nı geçti. Bahama bayraklı dev gemi, römorkörler eşliğinde yaklaşık iki saat süren geçişte boğaz trafiğini kapattıktan sonra yeniden açtı.Kaynak: DHA
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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı 'Kıyı Emniyeti 5', 'Kurtarma 3', 'Kurtarma 7', 'Kurtarma 14', 'Kurtarma 6' römorkörlerinin eşlik ettiği geminin geçişi nedeniyle İstanbul Boğazı, geçici olarak çift yönlü gemi trafiğine kapatıldı.
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Gemi geçişi yaklaşık 2 saatte tamamlanırken, İstanbul Boğazı yeniden gemi trafiğine açıldı.
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