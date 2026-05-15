ENFLASYON RAPORU SONRASI CİTİ’DEN SERT DEĞERLENDİRME

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB), savaş sonrası dönemin izlerini taşıyan yılın ikinci Enflasyon Raporu’nu yayımlaması piyasalarda geniş yankı buldu. Merkez Bankası'nın enflasyon tahminlerini ve ara hedeflerini yukarı yönlü revize etmesinin ardından, küresel bankacılık devi Citigroup (Citi) da Türkiye stratejisini güncelledi. Citi analistlerine göre, mevcut ekonomik tablo yılın ikinci yarısında herhangi bir faiz indirimi yapılmasına müsaade etmiyor.

300 BAZ PUANLIK "İNFORMAL" SIKILAŞMA

Citigroup Ekonomisti İlker Domaç tarafından hazırlanan analizde, TCMB’nin resmi politika faizine dokunmamasına rağmen "arka kapı" yöntemleriyle piyasayı sıkılaştırdığı vurgulandı. Bankanın bir hafta vadeli repo ihalelerine ara vermesine dikkat çeken Domaç, bu durumun fiilen (de facto) yaklaşık 300 baz puanlık bir sıkılaşmaya denk geldiğini ifade etti.

KUR POLİTİKASI VE REKABETÇİLİK UYARISI

Citi raporunda, bu tür örtülü adımların esnek ve geri döndürülebilir olduğu ancak stratejik riskler barındırdığı kaydedildi. Analizde öne çıkan kritik başlıklar şunlar:

Sınırlı Etki: Atılan adımların etkinliği, kurdaki değer kaybı hızıyla uyumlu olmadığı sürece sınırlı kalabilir.

Rekabetçilik Kaybı: Döviz kurunun enflasyon farkından daha yavaş hareket etmesi, Türk mallarının uluslararası piyasalardaki rekabet gücünü zayıflatıyor.

İnandırıcılık Sorunu: İlker Domaç’a göre, piyasa güvenini zedelemeden kurdaki hareketliliği dengelemenin en inandırıcı yolu, bu süreci şeffaf bir faiz artırımı kararıyla desteklemekten geçiyor.