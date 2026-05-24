Altında yön aranıyor: Altın tahminleri güncelleniyor, 6 bin dolar senaryosu hala masada

Altın, kritik bir eşikte bulunuyor. Ons altın, 2026 yılının Ocak ayında gördüğü 5 bin 598 dolarlık tarihi zirvenin ardından geri çekilerek sert bir düşüş yaşadı. Buna rağmen fiyatlar geçen yılın aynı dönemine göre hâlâ yaklaşık yüzde 40 daha yüksek seviyede bulunuyor. Uzmanlara göre piyasadaki ana belirleyici unsur artık yalnızca jeopolitik riskler değil; ABD Merkez Bankası’nın faiz politikası, tahvil getirileri ve doların küresel gücü altın üzerinde çok daha belirleyici hale gelmiş durumda.