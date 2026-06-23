Alman finans kuruluşu Deutsche Bank, yatırımcıların ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikalarına yönelik artan endişeleri ve altına olan talebin zayıflaması gerekçesiyle altın fiyat beklentilerini aşağı yönlü revize etti.
Dev bankadan yeni rakam: Altının rotasını çizdi, geleceği seviyeyi duyurdu
Deutsche Bank, Fed'in para politikası endişeleri ve azalan talep nedeniyle altın fiyat tahminlerini yüzde 22'ye varan oranda düşürdü. Banka, ons altının 3. çeyrekte 4.300, son çeyrekte ise 4.800 dolara ulaşmasını bekliyor.Kaynak: Haber Merkezi
Banka, bir önceki projeksiyonlarına kıyasla tahminlerinde yüzde 22'ye varan oranlarda indirime gitti. Bu durum, Fed kanadından gelecek açıklamaların altın fiyatlamaları üzerinde belirleyici rol oynayacağını gösteriyor.
Deutsche Bank Analisti Michael Hsueh tarafından yapılan açıklamaya göre, ons altın fiyatının yılın üçüncü çeyreğinde 4.300 dolara, son çeyreğinde ise 4.800 dolara ulaşması öngörülüyor.
Paylaşılan bu yeni hedefler, bankanın daha önceki tahminlerinden sırasıyla yüzde 20 ve yüzde 17 daha düşük bir seviyeye işaret ediyor.
Banka, altının mevcut yaklaşık 4.140 dolar seviyesine kıyasla yılın geri kalanında sınırlı bir yükseliş potansiyeli taşıdığını belirtse de Fed'in faiz politikası adımları yukarı yönlü hareketleri baskılamaya devam ediyor.
Deutsche Bank tarafından atılan bu adım, Goldman Sachs’ın geçen hafta yıl sonu altın tahminini 500 dolar düşürerek 4.900 dolara indirmesinin ardından geldi. Goldman Sachs, Fed’in 2026 yılı boyunca faiz indirimi yapmayacağını öngördüğünü açıklamıştı.
Bu beklenti, faiz getirisi bulunmayan altın gibi varlıklar üzerindeki satış baskısını artıran temel unsurlar arasında yer alıyor.
Altın fiyatları son çeyrek dönemde yüzde 11’in üzerinde değer kaybı yaşadı. Orta Doğu’da yaşanan savaşın ilk etapta enerji maliyetlerini yükseltmesi ve daha sıkı para politikası beklentilerini doğurması, değerli metal üzerindeki satışları hızlandırdı.
Fed, son gerçekleştirdiği toplantıda faiz oranlarını sabit tutma kararı alırken, yetkililerin daha sıkı bir para politikası duruşuna yakın durması piyasalar tarafından yakından takip edildi. Yeni Fed Başkanı Kevin Warsh da enflasyonla mücadele ve fiyat istikrarının sağlanması konusundaki kararlılıklarını vurguladı.
Analist Michael Hsueh, güçlü gelen ABD ekonomik verilerinin ve Fed beklentilerinin değişmesinin altın fiyatlarını aşağı çektiğini belirtti. Hsueh, dördüncü çeyrek tahminlerinin Fed’in faiz oranlarını mevcut seviyede sabit tutacağı varsayımına dayandığını, ancak olası üç veya dört faiz artırımı durumunda ons altının 3.800 dolar seviyelerine kadar gerileyebileceğini ifade etti.
Altın destekli borsa yatırım fonlarından (ETF) nakit çıkışlarının devam etmesi önemli bir destek unsurunu zayıflatıyor.
Çin’deki yerel altın fiyatlarının Comex fiyatlarının altında seyretmesi, ithalat kaynaklı talebin piyasayı yeterince destekleyemeyeceğine işaret ediyor.