Dev bankadan yeni rakam: Altının rotasını çizdi, geleceği seviyeyi duyurdu

Analist Michael Hsueh, güçlü gelen ABD ekonomik verilerinin ve Fed beklentilerinin değişmesinin altın fiyatlarını aşağı çektiğini belirtti. Hsueh, dördüncü çeyrek tahminlerinin Fed’in faiz oranlarını mevcut seviyede sabit tutacağı varsayımına dayandığını, ancak olası üç veya dört faiz artırımı durumunda ons altının 3.800 dolar seviyelerine kadar gerileyebileceğini ifade etti.