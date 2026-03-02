ABD ve İsrail'in İran'a saldırı başlatması ve İran'ın da karşılık vermesi piyasaları da etkiledi. İran'ın dünya petrol ticaretinin 3'te 1'inin yapıldığı Hürmüz Boğazı'nı kapaması petrol fiyatlarını uçurdu. Brent petrol yeni haftada 82 doları görerek son 14 ayın zirvesine çıktıktan sonra 79 dolar seviyesinde dengelendi. Savaşın Türkiye ekonomisine yansımaları merak edilirken, ABD'li yatırım bankası JP Morgan'dan dikkat çeken bir rapor geldi.

BEKLENTİ YÜZDE 25'E ÇIKTI

Dev banka petrol fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle Türkiye için enflasyon tahminini güncelledi. JP Morgan 2026 yıl sonu TÜFE tahminini yüzde 24'ten yüzde 25'e yükseltti.

2026'DA FAİZ İNMEYECEK

JP Morgan, 12 Mart'taki Para Politikası Kurulu toplantısında faiz indirimi beklemediğini belirtti. Bankanın 2026 sonu faiz tahmini ise yüzde 30'da yüzde 31'e çıktı.

Ocak ayında enflasyon yüzde 4,84 artmıştı. Böylece yıllık enflasyon ise yüzde 30,65 olarak gerçekleşmişti. TÜİK, 2026'nın ikinci enflasyon verisini yarın saat 10.00'da açıklayacak.